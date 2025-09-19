Michelle Salas no solo impone estilo con cada look, también lo hace con su rutina de belleza. Este año, la influencer y empresaria mexicana se convirtió en imagen de la nueva campaña de Alfaparf Milano Professional.
El ritual de Michelle Salas para mantener un pelo espectacular
En esta etapa, Michelle Salas comparte con sus seguidores uno de sus secretos mejor guardados: cómo logra que su cabello luzca siempre radiante, incluso en los días más agitados.
Lejos de fórmulas complicadas, Michelle apuesta por productos que se adapten a su ritmo de vida y, sobre todo, que funcionen. Así llegó a los productos de la línea Semi Di Lino, una de las más emblemáticas de la firma italiana.
Entre sus imprescindibles, destaca el Cristalli Liquidi, un sérum ligero que se ha convertido en su comodín de confianza. “Es ese producto que te salva cuando tienes prisa pero no quieres renunciar a un look pulido. Me da brillo, controla el frizz y deja el cabello súper suave”, confesó.
Otro paso que no negocia en su rutina es la protección térmica. Ya sea para una sesión de fotos, un evento o una jornada normal, el Thermal Protector se ha vuelto su escudo contra el daño por calor.
Para Michelle, el verdadero lujo en el cuidado capilar está en elegir productos que nutran, protejan y realcen la textura natural del cabello, sin complicaciones.
Con esta colaboración, Alfaparf Milano Professional reafirma su misión: ofrecer fórmulas eficaces que acompañen a mujeres reales, con agendas exigentes y un alto estándar de cuidado personal. Y Michelle, con su estilo sofisticado y auténtico, se convierte en la aliada perfecta para contar esa historia.