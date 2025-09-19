El ritual de Michelle Salas para mantener un pelo espectacular

En esta etapa, Michelle Salas comparte con sus seguidores uno de sus secretos mejor guardados: cómo logra que su cabello luzca siempre radiante, incluso en los días más agitados.

Lejos de fórmulas complicadas, Michelle apuesta por productos que se adapten a su ritmo de vida y, sobre todo, que funcionen. Así llegó a los productos de la línea Semi Di Lino, una de las más emblemáticas de la firma italiana.

Entre sus imprescindibles, destaca el Cristalli Liquidi, un sérum ligero que se ha convertido en su comodín de confianza. “Es ese producto que te salva cuando tienes prisa pero no quieres renunciar a un look pulido. Me da brillo, controla el frizz y deja el cabello súper suave”, confesó.

Otro paso que no negocia en su rutina es la protección térmica. Ya sea para una sesión de fotos, un evento o una jornada normal, el Thermal Protector se ha vuelto su escudo contra el daño por calor.