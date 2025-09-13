Serena Williams revela el secreto detrás de su transformación

¿Qué son los GLP-1s, la sustancia que hizo bajar 14 kilos a Serena Williams?

El GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1) es una hormona intestinal que ayuda principalmente a controlar los niveles de glucosa en la sangre.

Los agonistas de GLP-1 son medicamentos que imitan esta hormona que se activa cuando comes. Al imitarla se regulan los niveles de azúcar, el apetito, se ralentiza la digestión y te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo. Ayudan a personas con diabetes tipo 2 y a quiénes quieren perder peso.

Ro ofrece medicamentos como Zepbound, Ozempic y Wegovy. Para descubrir si los GLP-1s son la opción para ti, por medio de la página web de Ro te pide responder un test para después, seguir el proceso con un médico autorizado si fuiste aprobado. Todo el proceso y seguimiento son totalmente online.

Serena en la campaña de Ro. (Instagram @ro.co)

La historia de Serena Williams y su pérdida de peso

Serena Williams confesó que tras su retiro y la maternidad, perder peso se volvió un reto a pesar de su disciplina y buenos hábitos.

Lejos de sentir vergüenza por usar GLP-1s, Serena fue clara: “No estás tomando un atajo, te estás cuidando a ti mismo. Y eso requiere valor”.

Tras años de estar en el spotlight, nos sorprendió al mostrarse vulnerable y admitir que nada era suficiente. Compartiendo esto, envía un mensaje poderoso y motivador, donde las mujeres más fuertes enfrentan cambios en su cuerpo y buscar apoyo médico no debería de verse como una debilidad o una forma de hacer trampa, sino una forma de cuidar de tu salud de forma integral.