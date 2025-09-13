Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo de vida

Serena Williams revela el secreto detrás de su transformación

Serena Williams se presenta como la nueva embajadora de Ro, una empresa que ofrece tratamientos para la pérdida de peso a través de GLP-1s.
sáb 13 septiembre 2025 09:46 AM
serena_williams
Serena es miembro real de Ro y su esposo, Alexis Ohanian, es parte del consejo e inversionista de la compañía.

Serena Williams logró perder 14 kilos en tan solo ocho meses con una inyección llamada Zepbound, después de revelar que ejercitarse y llevar una dieta saludable no habían sido suficientes. Y ahora es la propia Serena quien revela "el secreto" detrás de su drástica transformación.

Publicidad

La transformación de Serena Williams

Todos conocemos a la grandiosa ex jugadora de tenis estadounidense, Serena Williams, ganadora de 23 títulos Grand Slam y considerada una de las atletas más exitosas en la historia.

Hace no más de un mes se dio a conocer que sería la nueva embajadora de Ro, una empresa estadounidense de telesalud, que se especializa en tratamientos médicos directos con el paciente.

Uno de los servicios más fuertes de la empresa son los tratamientos con GLP-1 para pérdida de peso, junto con asesoría médica y seguimiento.

SerenaWilliams.jpg
Serena Williams

De esta forma, al usar la inyección Zepbound, la estadounidense consiguió bajar 14 kilos de peso en ocho meses y quedó tan convencida del tratamiento que ahora es la imagen del mismo.

Publicidad

¿Qué son los GLP-1s, la sustancia que hizo bajar 14 kilos a Serena Williams?

El GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1) es una hormona intestinal que ayuda principalmente a controlar los niveles de glucosa en la sangre.

Los agonistas de GLP-1 son medicamentos que imitan esta hormona que se activa cuando comes. Al imitarla se regulan los niveles de azúcar, el apetito, se ralentiza la digestión y te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo. Ayudan a personas con diabetes tipo 2 y a quiénes quieren perder peso.

Ro ofrece medicamentos como Zepbound, Ozempic y Wegovy. Para descubrir si los GLP-1s son la opción para ti, por medio de la página web de Ro te pide responder un test para después, seguir el proceso con un médico autorizado si fuiste aprobado. Todo el proceso y seguimiento son totalmente online.

Serena_en_Ro
Serena en la campaña de Ro.

La historia de Serena Williams y su pérdida de peso

Serena Williams confesó que tras su retiro y la maternidad, perder peso se volvió un reto a pesar de su disciplina y buenos hábitos.

Lejos de sentir vergüenza por usar GLP-1s, Serena fue clara: “No estás tomando un atajo, te estás cuidando a ti mismo. Y eso requiere valor”.

Tras años de estar en el spotlight, nos sorprendió al mostrarse vulnerable y admitir que nada era suficiente. Compartiendo esto, envía un mensaje poderoso y motivador, donde las mujeres más fuertes enfrentan cambios en su cuerpo y buscar apoyo médico no debería de verse como una debilidad o una forma de hacer trampa, sino una forma de cuidar de tu salud de forma integral.

Serena_Williams_embarazada
Post que compartió en redes para compartir la noticia de su segundo embarazo.

Publicidad

El impacto de la decisión de Serena Williams de usar un tratamiento para bajar de peso

Que una celebridad alce la voz sobre un tema lleno de prejuicios, se convierte en un foco de atención. La decisión de Serena Williams de hablar abiertamente sobre el uso de GLP-1s y su rol en el bienestar de la atleta, tiene un impacto cultural enorme.

No solo está compartiendo su transformación física, también pone en el centro la conversación sobre bienestar y autocuidado, dejando claro que no debería de haber miedo al juicio por buscar ayuda médica, que incluso celebridades cómo ella enfrentan este tipo de desafíos.

Serena Williams pasó de ser una leyenda en la cancha de tenis a una vocera por la salud personal, al enseñarnos que el autocuidado no tiene una única fórmula.

Su alianza con Ro ha dejado muchas críticas pero en este caso, nos está compartiendo su experiencia personal. Su ejemplo muestra que priorizar tu bienestar no es un lujo, es una decisión que requiere de valor.

Serena_Williams_con_gorra
Serena mostrando con orgullo su gorra de Ro.

Tags

Secretaría de Salud

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad