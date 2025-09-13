Serena Williams logró perder 14 kilos en tan solo ocho meses con una inyección llamada Zepbound, después de revelar que ejercitarse y llevar una dieta saludable no habían sido suficientes. Y ahora es la propia Serena quien revela "el secreto" detrás de su drástica transformación.
Serena Williams revela el secreto detrás de su transformación
La transformación de Serena Williams
Todos conocemos a la grandiosa ex jugadora de tenis estadounidense, Serena Williams, ganadora de 23 títulos Grand Slam y considerada una de las atletas más exitosas en la historia.
Hace no más de un mes se dio a conocer que sería la nueva embajadora de Ro, una empresa estadounidense de telesalud, que se especializa en tratamientos médicos directos con el paciente.
Uno de los servicios más fuertes de la empresa son los tratamientos con GLP-1 para pérdida de peso, junto con asesoría médica y seguimiento.
De esta forma, al usar la inyección Zepbound, la estadounidense consiguió bajar 14 kilos de peso en ocho meses y quedó tan convencida del tratamiento que ahora es la imagen del mismo.
¿Qué son los GLP-1s, la sustancia que hizo bajar 14 kilos a Serena Williams?
El GLP-1 (péptido similar al glucagón tipo 1) es una hormona intestinal que ayuda principalmente a controlar los niveles de glucosa en la sangre.
Los agonistas de GLP-1 son medicamentos que imitan esta hormona que se activa cuando comes. Al imitarla se regulan los niveles de azúcar, el apetito, se ralentiza la digestión y te ayuda a sentirte satisfecho por más tiempo. Ayudan a personas con diabetes tipo 2 y a quiénes quieren perder peso.
Ro ofrece medicamentos como Zepbound, Ozempic y Wegovy. Para descubrir si los GLP-1s son la opción para ti, por medio de la página web de Ro te pide responder un test para después, seguir el proceso con un médico autorizado si fuiste aprobado. Todo el proceso y seguimiento son totalmente online.
La historia de Serena Williams y su pérdida de peso
Serena Williams confesó que tras su retiro y la maternidad, perder peso se volvió un reto a pesar de su disciplina y buenos hábitos.
Lejos de sentir vergüenza por usar GLP-1s, Serena fue clara: “No estás tomando un atajo, te estás cuidando a ti mismo. Y eso requiere valor”.
Tras años de estar en el spotlight, nos sorprendió al mostrarse vulnerable y admitir que nada era suficiente. Compartiendo esto, envía un mensaje poderoso y motivador, donde las mujeres más fuertes enfrentan cambios en su cuerpo y buscar apoyo médico no debería de verse como una debilidad o una forma de hacer trampa, sino una forma de cuidar de tu salud de forma integral.
El impacto de la decisión de Serena Williams de usar un tratamiento para bajar de peso
Que una celebridad alce la voz sobre un tema lleno de prejuicios, se convierte en un foco de atención. La decisión de Serena Williams de hablar abiertamente sobre el uso de GLP-1s y su rol en el bienestar de la atleta, tiene un impacto cultural enorme.
No solo está compartiendo su transformación física, también pone en el centro la conversación sobre bienestar y autocuidado, dejando claro que no debería de haber miedo al juicio por buscar ayuda médica, que incluso celebridades cómo ella enfrentan este tipo de desafíos.
Serena Williams pasó de ser una leyenda en la cancha de tenis a una vocera por la salud personal, al enseñarnos que el autocuidado no tiene una única fórmula.
Su alianza con Ro ha dejado muchas críticas pero en este caso, nos está compartiendo su experiencia personal. Su ejemplo muestra que priorizar tu bienestar no es un lujo, es una decisión que requiere de valor.