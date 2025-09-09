OPPEIN inauguró oficialmente su showroom en Paseo de la Reforma con “La Casa del Diseño”, un evento que dejó claro que la marca quiere revolucionar cómo entendemos el hogar en la Ciudad de México.
Del showroom a la rooftop, OPPEIN firma su statement de lujo en la CDMX
El opening reunió a más de 300 invitados, desde desarrolladores inmobiliarios, arquitectos y diseñadores reconocidos hasta creativos y medios especializados, quienes disfrutaron de un recorrido por los tres niveles del showroom.
Cada espacio fue concebido como una experiencia multisensorial que mezcló la esencia de OPPEIN: lujo funcional, personalización y un estilo que conecta Europa con Asia y México en un mismo lenguaje estético.
“La Casa del Diseño” no solo mostró cocinas, closets o salas de estar: presentó un nuevo estándar de lo que significa curar un espacio.
En cada nivel, marcas icónicas como SMEG, Assouline y Cuervo se sumaron con colaboraciones estratégicas que reforzaron la narrativa de sofisticación y detalle.
Desde electrodomésticos con diseño italiano hasta libros de arte que parecían piezas decorativas, todo se integró de manera orgánica para elevar la experiencia.
Así se vivió la rooftop party de OPPEIN
Como buen statement de lujo, la noche de apertura no terminó con el recorrido. El cierre fue en la terraza del showroom, donde mixología de autor, coctelería premium y música en vivo transformaron la inauguración en una auténtica rooftop party. Este último acto selló la noche como una experiencia exclusiva.
Más allá del glamour de la inauguración, OPPEIN busca abrir un espacio de diálogo entre el diseño global y la visión mexicana.
Su propuesta invita a repensar la casa no solo como un lugar funcional, sino como un escenario de experiencias que reflejen un estilo de vida contemporáneo.
En palabras simples, el verdadero lujo está en los detalles, pero también en cómo esos detalles se integran en nuestra vida diaria.
OPPEIN combina la sofisticación del diseño europeo con el alma cultural mexicana
Con esta apertura en Paseo de la Reforma, OPPEIN pone sobre la mesa una misión clara, combinar la sofisticación del diseño europeo con el alma cultural mexicana.
Y lo hace con un concepto que va más allá de mostrar un showroom, construye una narrativa curatorial que redefine lo que significa vivir el lujo en nuestro país.