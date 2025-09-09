Del showroom a la rooftop, OPPEIN firma su statement de lujo en la CDMX

OPPEIN firma su statement de lujo en la CDMX

El opening reunió a más de 300 invitados, desde desarrolladores inmobiliarios, arquitectos y diseñadores reconocidos hasta creativos y medios especializados, quienes disfrutaron de un recorrido por los tres niveles del showroom.

Cada espacio fue concebido como una experiencia multisensorial que mezcló la esencia de OPPEIN: lujo funcional, personalización y un estilo que conecta Europa con Asia y México en un mismo lenguaje estético.

“La Casa del Diseño” no solo mostró cocinas, closets o salas de estar: presentó un nuevo estándar de lo que significa curar un espacio.

En cada nivel, marcas icónicas como SMEG, Assouline y Cuervo se sumaron con colaboraciones estratégicas que reforzaron la narrativa de sofisticación y detalle.

Desde electrodomésticos con diseño italiano hasta libros de arte que parecían piezas decorativas, todo se integró de manera orgánica para elevar la experiencia.