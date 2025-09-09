Publicidad

Estilo de vida

Apple lo volvió a hacer, la nueva generación ya está aquí

Justo cuando pensábamos que ya nada nos podía sorprender, Apple llega con un upgrade de gadgets que nos hace quererlos todos YA.
mar 09 septiembre 2025 01:51 PM
Justo cuando pensábamos que ya nada nos podía sorprender, Apple llega con su nuevo lineup, upgrades y gadgets que nos hace quererlos YA.

La nueva generación de AirPods, Apple Watch y iPhone se acaba de lanzar, y viene con mejoras que suenan futuristas pero muy pro. Aquí te dejamos todos los detalles.

Apple acaba de anunciar su lineup de smartphones 2026:

iPhone 17

  • El iPhone 17 llega en cinco tonos: lavanda, azul neblina, salvia, blanco y negro.
  • Tiene pantalla ProMotion con movimientos más fluidos y un Super Retina XDR Display que hará que Netflix y TikTok se vean como en el cine.
  • Ceramic Shield actualizado: dile adiós a las rayaduras.
  • El nuevo chip A19 promete velocidad y eficiencia como nunca.
  • Cámaras que suenan a exageración: Fusión de 48 MP ultra gran angular. Cámara frontal Center Stage de 18 MP con encuadre automático para selfies más pro.
  • Y sí, 8 horas extra de video comparado con el iPhone 16 ¡Adiós al cargador en la bolsa!
iPhone Air

El iPhone más ligero y delgado de la historia con 5.6 mm de grosor.

  • Pantalla de 6.5 pulgadas.
  • Marco de titanio.
  • Disponible en negro espacial, azul cielo y blanco nube.
  • También carga con la cámara Fusión de 48 MP.
  • Ojo, no porque sea el más delgado significa que no es resistente.
iPhone 17 Pro y Pro Max

El juguete premium.

  • Color naranja cósmico, deep blue y plateado.
  • Diseño unibody que lo hace más elegante y resistente.
  • Sistema Pro de cámaras: 3 lentes de 48 MP ¡si, tres!
  • Más batería, más resistencia y más razones para quererlo en tu bolsillo.
iPhone 17 Pro, el juguete premium y el favorito.

AirPods Pro 3 ¿oídos biónicos?

Si los AirPods Pro 2 ya eran buenos, los Pro 3 parecen sacados de una película de ciencia ficción. Algunas de las novedades son:

  • La cancelación activa de ruido ahora es cuatro veces más potente (básicamente, podrás ignorar a tu ex y al tráfico en Periférico al mismo tiempo).
  • Incluyen Live Translation, una función que traduce cualquier idioma en tiempo real. ¿Turista en Tokio? ¿Negocios en Berlín? Con esto ya no te agarran en curva.
  • Son más pequeños, se ajustan perfecto y ahora son más resistentes al agua y sudor. Sí, ya los puedes llevar a tu clase de spinning sin miedo.
  • Ya pueden trackear tus entrenamientos. O sea, tus audífonos no solo ponen la playlist, también cuentan las calorías que sudas.
  • La batería dura mucho más.
Apple Watch: porque el tiempo también evoluciona

Series 11

El clásico se renueva con doble resistencia, WatchOS 26, 24 horas de batería y un nuevo color space grey con vibes de ssofisticación minimalista.

Apple Watch SE 3

La opción más accesible, ahora con la capacidad de reproducir podcasts y música directamente. Perfecto para los que no pueden correr sin escuchar su playlist motivacional.

Apple Watch Ultra 3

El Apple Watch más intenso hasta la fecha, esta pensado para los que escalan montañas, cruzan desiertos o simplemente tienen un crush con la aventura.

  • Conexión satelital (sí, aunque estés en medio de la nada).
  • 48 horas de batería para que ni tu expedición ni tu maratón se queden a medias.
  • Y, por supuesto, resistencia extrema para acompañarte donde sea.
Apple no presentó productos, presentó antojos tecnológicos. Entre audífonos que traducen en tiempo real, relojes con conexión satelital y teléfonos que podrían competir con una cámara profesional, la nueva generación viene con un mensaje claro: la manzana sigue mandando en el juego.

