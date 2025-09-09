La nueva generación de AirPods, Apple Watch y iPhone se acaba de lanzar, y viene con mejoras que suenan futuristas pero muy pro. Aquí te dejamos todos los detalles.
Apple lo volvió a hacer, la nueva generación ya está aquí
Apple acaba de anunciar su lineup de smartphones 2026:
iPhone 17
- El iPhone 17 llega en cinco tonos: lavanda, azul neblina, salvia, blanco y negro.
- Tiene pantalla ProMotion con movimientos más fluidos y un Super Retina XDR Display que hará que Netflix y TikTok se vean como en el cine.
- Ceramic Shield actualizado: dile adiós a las rayaduras.
- El nuevo chip A19 promete velocidad y eficiencia como nunca.
- Cámaras que suenan a exageración: Fusión de 48 MP ultra gran angular. Cámara frontal Center Stage de 18 MP con encuadre automático para selfies más pro.
- Y sí, 8 horas extra de video comparado con el iPhone 16 ¡Adiós al cargador en la bolsa!
iPhone Air
El iPhone más ligero y delgado de la historia con 5.6 mm de grosor.
- Pantalla de 6.5 pulgadas.
- Marco de titanio.
- Disponible en negro espacial, azul cielo y blanco nube.
- También carga con la cámara Fusión de 48 MP.
- Ojo, no porque sea el más delgado significa que no es resistente.
iPhone 17 Pro y Pro Max
El juguete premium.
- Color naranja cósmico, deep blue y plateado.
- Diseño unibody que lo hace más elegante y resistente.
- Sistema Pro de cámaras: 3 lentes de 48 MP ¡si, tres!
- Más batería, más resistencia y más razones para quererlo en tu bolsillo.
AirPods Pro 3 ¿oídos biónicos?
Si los AirPods Pro 2 ya eran buenos, los Pro 3 parecen sacados de una película de ciencia ficción. Algunas de las novedades son:
- La cancelación activa de ruido ahora es cuatro veces más potente (básicamente, podrás ignorar a tu ex y al tráfico en Periférico al mismo tiempo).
- Incluyen Live Translation, una función que traduce cualquier idioma en tiempo real. ¿Turista en Tokio? ¿Negocios en Berlín? Con esto ya no te agarran en curva.
- Son más pequeños, se ajustan perfecto y ahora son más resistentes al agua y sudor. Sí, ya los puedes llevar a tu clase de spinning sin miedo.
- Ya pueden trackear tus entrenamientos. O sea, tus audífonos no solo ponen la playlist, también cuentan las calorías que sudas.
- La batería dura mucho más.
Apple Watch: porque el tiempo también evoluciona
Series 11
El clásico se renueva con doble resistencia, WatchOS 26, 24 horas de batería y un nuevo color space grey con vibes de ssofisticación minimalista.
Apple Watch SE 3
La opción más accesible, ahora con la capacidad de reproducir podcasts y música directamente. Perfecto para los que no pueden correr sin escuchar su playlist motivacional.
Apple Watch Ultra 3
El Apple Watch más intenso hasta la fecha, esta pensado para los que escalan montañas, cruzan desiertos o simplemente tienen un crush con la aventura.
- Conexión satelital (sí, aunque estés en medio de la nada).
- 48 horas de batería para que ni tu expedición ni tu maratón se queden a medias.
- Y, por supuesto, resistencia extrema para acompañarte donde sea.
Apple no presentó productos, presentó antojos tecnológicos. Entre audífonos que traducen en tiempo real, relojes con conexión satelital y teléfonos que podrían competir con una cámara profesional, la nueva generación viene con un mensaje claro: la manzana sigue mandando en el juego.