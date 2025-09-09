Apple lo volvió a hacer, la nueva generación ya está aquí

AirPods Pro 3 ¿oídos biónicos?

Si los AirPods Pro 2 ya eran buenos, los Pro 3 parecen sacados de una película de ciencia ficción. Algunas de las novedades son:

La cancelación activa de ruido ahora es cuatro veces más potente (básicamente, podrás ignorar a tu ex y al tráfico en Periférico al mismo tiempo).

al tráfico en Periférico al mismo tiempo). Incluyen Live Translation, una función que traduce cualquier idioma en tiempo real. ¿Turista en Tokio? ¿Negocios en Berlín? Con esto ya no te agarran en curva.

Son más pequeños, se ajustan perfecto y ahora son más resistentes al agua y sudor. Sí, ya los puedes llevar a tu clase de spinning sin miedo.

Ya pueden trackear tus entrenamientos. O sea, tus audífonos no solo ponen la playlist , también cuentan las calorías que sudas.

, también cuentan las calorías que sudas. La batería dura mucho más.

Apple Watch: porque el tiempo también evoluciona

Series 11

El clásico se renueva con doble resistencia, WatchOS 26, 24 horas de batería y un nuevo color space grey con vibes de ssofisticación minimalista.

Apple Watch SE 3

La opción más accesible, ahora con la capacidad de reproducir podcasts y música directamente. Perfecto para los que no pueden correr sin escuchar su playlist motivacional.

Apple Watch Ultra 3

El Apple Watch más intenso hasta la fecha, esta pensado para los que escalan montañas, cruzan desiertos o simplemente tienen un crush con la aventura.

Conexión satelital (sí, aunque estés en medio de la nada).

48 horas de batería para que ni tu expedición ni tu maratón se queden a medias.

Y, por supuesto, resistencia extrema para acompañarte donde sea.