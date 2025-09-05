¿Tienes un evento en puerta y buscas poner la mejor mesa? Ésta es tu solución

En 2019, Maricarmen Romero y Enrique Pinzón dieron vida a un proyecto que nació como algo muy elemental que se fue transformando en algo mucho más grande. Lo que empezó como un negocio de renta de equipo en La Mesa, es hoy una propuesta creativa e integral que reinventa la manera de conmemorar cualquier tipo de evento
Cada montaje es una búsqueda, una exploración entre texturas, colores y formas que se encuentran para crear atmósferas únicas. Sobre La Mesa entiende que lo bello está en los detalles, en esa copa inesperada, en un plato que se convierte en protagonista, en una composición que sorprende por su audacia.
Si tienes un evento en puerta ya sea una cena, un cumpleaños, un brunch con amigos o hasta una boda seguramente has sentido esa presión de querer que todo se vea perfecto. Porque, seamos honestos, todos recordamos la comida, claro, pero la mesa es lo que hace que la experiencia pase de normal a inolvidable.
Aquí entra en escena Sobre la mesa, un concepto que llegó a cambiar la manera en que pensamos los eventos. No son simples rentadores de accesorios (como a veces pasa), sino un servicio de vajillas, cristalería, mobiliario, textiles y decoración que transforma cualquier reunión en un mood board de inspo a los demás.
El arte de poner la mesa y no morir en el intento
¿Te ha pasado que organizas un evento y terminas con platos que no combinan, copas prestadas de la tía y un mantel que no tiene el fit de la mesa? Esa mezcla improvisada muchas veces arruina la vibe, aunque la comida esté deliciosa. Poner la mesa es un arte y, como todo arte, necesita intención.
Lo increíble de Sobre la mesa es que ya hicieron esa parte difícil por ti. Ellos entienden cómo cada elemento cuenta, el cristal que refleja la luz de las velas, el plato que resalta el color de la comida, la textura del mantel que amarra todo el look. Lo piensan en conjunto para que tu mesa no solo se vea bonita, sino que transmita un estilo definido ya sea elegante, boho, minimalista o rústico, lo que quieras proyectar.
¿Cómo funciona Sobre la mesa?
En la experiencia con Sobre la mesa no hay nada complicado y aquí es donde realmente enamoran.
Te metes a su página y descargas los catálogos digitales. Ahí encuentras opciones para todos los gustos y tipos de eventos.
Revisas con calma desde tu cel o tu compu, como si estuvieras armando tu carrito de compras..
Cuando ya tienes una idea, les escribes directo por WhatsApp. Nada de mails que se pierden, todo inmediato.
Si prefieres verlo en persona, tienen un showroom al que puedes ir con cita.
El proceso se siente tan fácil y cómodo como pedir comida a domicilio, pero con la diferencia de que lo que estás pidiendo es el toque especial de tu evento.
Los tres superpoderes de Sobre la mesa
Practicidad absoluta: en un solo lugar tienes todo lo que necesitas para montar una mesa que parece sacada de Instagram o de una tienda de muebles espectacular. Adiós a perder tiempo entre mil proveedores distintos.
Estilo con personalidad: aquí cada pieza fue seleccionada pensando en aportar carácter. No importa si eliges lo más neutro o lo más llamativo, todo tiene estética.
Facilidad real: catálogo descargable, contacto directo y showroom, es un combo que elimina el estrés y te deja disfrutar la parte divertida como imaginar el resultado final de tu evento.
Esto es lo que necesitas para ser el mejor host
Al final, lo que todos queremos cuando organizamos algo es que los invitados se vayan felices. Porque sí, la comida es importante, la música ayuda, pero cuando entras a un lugar y ves una mesa impecable, con platos, copas y detalles que se complementan, tu percepción cambia al instante.
Todo se siente más cuidado, más intencional, más especial. Y la verdad es que eso se traduce en ti, en la persona que invitó, que pensó en cada detalle y que se tomó el tiempo para hacer sentir a todos bienvenidos.
Eventos grandes, momentos pequeños
Algo que nos encanta de Sobre la mesa es que no tienes que esperar a tener un evento grande para usarlos. Sí, funcionan perfecto para bodas, bautizos o celebraciones enormes, pero también para cenas pequeñas, aniversarios, cumpleaños o simplemente esa comida que quieres hacer especial porque sí.
Poner la mesa con intención no se trata de números, sino de momentos. Y si puedes darle a esos momentos una capa extra de estilo y calidez, ¿por qué no hacerlo? Sobre La Mesa es mucho más que una empresa de renta de vajillas y decoración. Es una invitación a transformar tus eventos en experiencias memorables, con un look cuidado y sin que tengas que complicarte la vida.
Así que si tienes un evento en puerta y quieres destacar como el mejor host, no busques más, entra a su página, descarga un catálogo, manda un WhatsApp y prepárate para poner la mesa con todo el estilo. Porque ya lo sabes, la comida se disfruta, pero la mesa se recuerda.