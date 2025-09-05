¿Tienes un evento en puerta y buscas poner la mejor mesa? Ésta es tu solución

Si tienes un evento en puerta ya sea una cena, un cumpleaños, un brunch con amigos o hasta una boda seguramente has sentido esa presión de querer que todo se vea perfecto. Porque, seamos honestos, todos recordamos la comida, claro, pero la mesa es lo que hace que la experiencia pase de normal a inolvidable.

Aquí entra en escena Sobre la mesa, un concepto que llegó a cambiar la manera en que pensamos los eventos. No son simples rentadores de accesorios (como a veces pasa), sino un servicio de vajillas, cristalería, mobiliario, textiles y decoración que transforma cualquier reunión en un mood board de inspo a los demás.

Aquí entra en escena SOBRE LA MESA, un concepto que llegó a cambiar la manera en que los mexicanos pensamos los eventos. (Instagram @sobrelamesarenta)

El arte de poner la mesa y no morir en el intento

¿Te ha pasado que organizas un evento y terminas con platos que no combinan, copas prestadas de la tía y un mantel que no tiene el fit de la mesa? Esa mezcla improvisada muchas veces arruina la vibe, aunque la comida esté deliciosa. Poner la mesa es un arte y, como todo arte, necesita intención.

Esa mezcla improvisada muchas veces arruina la vibe, aunque la comida esté deliciosa. Poner la mesa es un arte, y como todo arte, necesita intención. (Instagram @sobrelamesarenta)

Lo increíble de Sobre la mesa es que ya hicieron esa parte difícil por ti. Ellos entienden cómo cada elemento cuenta, el cristal que refleja la luz de las velas, el plato que resalta el color de la comida, la textura del mantel que amarra todo el look. Lo piensan en conjunto para que tu mesa no solo se vea bonita, sino que transmita un estilo definido ya sea elegante, boho, minimalista o rústico, lo que quieras proyectar.