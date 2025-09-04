HSBC Premier: Tu pasaporte a un mundo sin fronteras

En un mundo sin pausas y de horizontes infinitos, HSBC Premier ofrece una experiencia de banca internacional pensada para quienes ven el planeta como una oportunidad; integrando sus cuatro pilares: Patrimonio, Salud, Viaje e Internacional. Si tu mundo no tiene límites, tu banca tampoco debería tenerlos.

Patrimonio: Inteligencia financiera personalizada

Los Wealth Centres de HSBC Premier redefinen la gestión patrimonial con atención exclusiva. Ejecutivos certificados por instituciones como la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles, el Tecnológico de Monterrey y RiskMathics ofrecen asesoría en inversiones, seguros y planificación financiera. La plataforma digital permite operar fondos de inversión desde tu celular con seguridad y facilidad, gestionando tu patrimonio con precisión global.

Salud: Bienestar integral

Premier Protect, un programa único sin costo adicional, que cuida de ti y tu familia. Incluye chequeos médicos anuales en hospitales de primer nivel, consultas virtuales ilimitadas con médicos, psicólogos y nutriólogos, y cobertura por accidentes para ti, tu cónyuge, hijos y hasta mascotas, todo esto porque sabemos que tu bienestar integral y la de los tuyos es la prioridad.

Viajes: Explora con tranquilidad

HSBC Premier transforma tus viajes con coberturas para emergencias médicas en el extranjero, cancelaciones o demoras de vuelos y pérdida de equipaje. Usa tus tarjetas HSBC Premier para acceder a beneficios como salas VIP en aeropuertos, incluyendo el HSBC Premier Lounge en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Internacional: Tu banco, donde estés

Con el programa Premier en uno, Premier en todos, tu estatus Premier es válido en más de 25 países, como EE. UU., Reino Unido y Hong Kong. El Centro de Banca Internacional facilita tu transacción financiera en otros territorios. Tu vida global merece una banca que te acompañe.

HSBC Premier no es solo una banca, es un estilo de vida. Descubre una experiencia que une inteligencia financiera, tu salud integral, viajes con beneficios exclusivos, esto y mucho más respaldado por un banco global. Cuando tu mundo no tiene límites, tu banca tampoco debería tenerlos.