¿Qué es el 'lock-in challenge' y por qué deberías aplicarlo en tu vida?

¿Qué es el 'lock-in challenge' y cuánto dura?

En TikTok, el lock-in challenge ha tomado diferentes formas según las metas y la intensidad de cada persona.

Algunos se suman al 30-day lock-in challenge, pensado para transformar su rutina fitness en tan solo un mes; otros prefieren extenderlo a 60 días, con la intención de tener mejores hábitos antes de que acabe el año.

También existen versiones más ambiciosas, como el 90-day lock-in, que se plantea como un compromiso a largo plazo para alcanzar objetivos más profundos y hacer cambios definitivos.

El internet lo tiene claro: el momento para lograr tu mejor versión es de septiembre a diciembre. (TikTok: @karoline)

¿Cómo funciona el 'lock-in challenge'?

El atractivo del lock-in challenge y por lo que ha ganado tanta popularidad es que puede adaptarse a distintos aspectos de la vida, según las metas de cada persona.

En el ámbito fitness, se trata de comprometerse con entrenamientos constantes, mejorar la resistencia, la fuerza o simplemente adoptar el hábito de moverse todos los días.

Por ejemplo: durante los siguientes 30, 60 ó 90 días, voy a caminar diez mil pasos todos los días o voy a hacer ejercicio cuatro veces por semana.

En cuanto a la alimentación, muchos lo utilizan para dejar los excesos, incorporar más frutas y verduras o hidratarse mejor.

También existe un enfoque hacia la productividad, donde el reto se centra en organizar mejor el tiempo, estudiar con disciplina o avanzar en proyectos personales.

Finalmente, no falta la parte de bienestar emocional, en la que se busca practicar la gratitud, llevar un diario, meditar o reducir el uso del celular para vivir con más balance.

Así, cada participante puede diseñar su propio lock-in y enfocarse en lo que más necesita para cerrar el año de la mejor manera.