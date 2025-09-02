Los muñecos Labubu han despertado una ola de interés en redes sociales gracias a sus diseños raros y carismáticos. Descubre cuál es su origen y las razones de su éxito.
Labubus: qué son, de dónde vienen y porqué son el negocio del año
¿Qué son los Labubús?
Labubú lleva varios años en el mercado, pero su popularidad explotó cuando Popmart consiguió los derechos exclusivos para lanzarlo en el formato de caja sorpresa, lo que generó expectativa y coleccionismo entre los fans. El gran salto internacional llegó en 2023 gracias a Black Pink.
Todo comenzó cuando Lalisa Manobal, más conocida por su nombre artístico Lisa compartió una foto con uno de estos muñecos y poco después le siguieron las demás integrantes que también los mostraron como parte de sus accesorios diarios. Ese detalle fue suficiente para que Labubu se convirtiera en tendencia mundial, al punto de que las figuras se agotan en minutos cada vez que salen a la venta.
Labubus, el fenómeno que va más allá de un simple juguete
La locura por los Labubu es tan grande que ya existe un mercado aparte, hay personas que compran las cajas y, luego, las revenden a veces hasta el doble o triple del precio original, aprovechando la demanda que tienen estos muñecos.
Otro fun fact es que al igual que otros juguetes de moda como los ternurines, los Labubu se pueden vestir con ropa diferente. Algunos fans incluso los guardan en fundas transparentes para que no se maltraten, algo que muchos consideran exagerado, pero que muestra el cariño y valor que se les da.
Con todo esto, Labubu no es solo un juguete, sino un objeto de colección que refleja tendencias y gustos de una nueva generación de fans. Los Labubu se han convertido en una propuesta diferente dentro del mundo del coleccionismo, una propuesta única, con un toque oscuro y original, en comparación con los juguetes clásicos.