Labubus: qué son, de dónde vienen y porqué son el negocio del año

¿Qué son los Labubús?

Labubú lleva varios años en el mercado, pero su popularidad explotó cuando Popmart consiguió los derechos exclusivos para lanzarlo en el formato de caja sorpresa, lo que generó expectativa y coleccionismo entre los fans. El gran salto internacional llegó en 2023 gracias a Black Pink.

Todo comenzó cuando Lalisa Manobal​​, más conocida por su nombre artístico Lisa compartió una foto con uno de estos muñecos y poco después le siguieron las demás integrantes que también los mostraron como parte de sus accesorios diarios. Ese detalle fue suficiente para que Labubu se convirtiera en tendencia mundial, al punto de que las figuras se agotan en minutos cada vez que salen a la venta.

Labubu lleva varios años en el mercado, pero su popularidad explotó cuando Popmart consiguió los derechos exclusivos para lanzarlo (Robert Way/Shutterstock / Robert Way)

Labubus, el fenómeno que va más allá de un simple juguete

La locura por los Labubu es tan grande que ya existe un mercado aparte, hay personas que compran las cajas y, luego, las revenden a veces hasta el doble o triple del precio original, aprovechando la demanda que tienen estos muñecos.