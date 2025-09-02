Los tés siempre han sido una alternativa perfecta al café y se caracterizan por ayudar a nuestra salud física; son rocomendados desde para mejorar nuestra digestión hasta para curar un resfriado. Hace algunos años, el matcha y el chai se popularizaron en sus distintas presentaciones (frappé o latte son los más pedidas) y aunque algunas personas siguen negadas a probarlas, puede que conocer sus beneficios los motiven a darles una oportunidad.
¿Eres team matcha o chai? Aquí te decimos sus beneficios
Beneficio del chai y el matcha
¿De dónde salieron estos tés?
El matcha es té verde molido que se originó en Japón en el siglo XII y sus raíces nacen del budismo zen, donde se batía el polvo de matcha con agua caliente hasta lograr una textura espumosa. En el caso del chai, se trata de té negro mezclado con distintas especias, por ejemplo jengibre, y tiene sus orígenes en la India. Ganó popularidad durante la colonización británica cuando se hervía el té negro junto con las especias y se agregaba leche.
Ventajas de tomar matcha y chai
Ambos funcionan como un sustituto al café ya que también contienen cafeína: el matcha en un nivel medio-alto y, a diferencia del café, incrementa la energía de forma gradual y no de golpe. En cuanto el chai, tiene un nivel medio por lo que es menor al café, aunque se puede incrementar añadiendo más té negro.
El matcha es rico en antioxidantes, mejora la concentración, calma los nervios y acelera el metabolismo. El chai de igual manera tiene propiedades digestivas, es antiinflamatorio, su sabor es vegetal y un poco amargo si no se añade endulzante. El chai es especiado, aromático e incluso un poco dulce.
Más allá de estas dos bebidas, los tés son una gran opción para mantenernos hidratados en nuestro día a día al mismo tiempo que benefician nuestra salud. Si aún no pruebas el matcha o el chai, te invitamos a hacerlo, puede ser a través de un postre o en un late para que tu primer acercamiento sea amigable. Si ya has probado ambos tés, ¿de qué team eres?, ¿matcha o chai?