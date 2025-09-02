¿Eres team matcha o chai? Aquí te decimos sus beneficios

Beneficio del chai y el matcha

¿De dónde salieron estos tés?

El matcha es té verde molido que se originó en Japón en el siglo XII y sus raíces nacen del budismo zen, donde se batía el polvo de matcha con agua caliente hasta lograr una textura espumosa. En el caso del chai, se trata de té negro mezclado con distintas especias, por ejemplo jengibre, y tiene sus orígenes en la India. Ganó popularidad durante la colonización británica cuando se hervía el té negro junto con las especias y se agregaba leche.

El chai funciona como antiinflamatorio y tiene un sabor especiado. (Shutterstock)

Ventajas de tomar matcha y chai

Ambos funcionan como un sustituto al café ya que también contienen cafeína: el matcha en un nivel medio-alto y, a diferencia del café, incrementa la energía de forma gradual y no de golpe. En cuanto el chai, tiene un nivel medio por lo que es menor al café, aunque se puede incrementar añadiendo más té negro.