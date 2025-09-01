Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Estilo de vida

Onesta y Healthy Wifey, cuando lo saludable se vuelve fácil, rico y accesible

Onesta y Healthy Wifey, dos proyectos liderados por mujeres, se unieron con un propósito en común: demostrar que comer bien no tiene que ser complicado, aburrido ni inalcanzable.
lun 01 septiembre 2025 04:29 PM
Onesta y Healthy Wifey
Hay colaboraciones que simplemente hacen sentido, y esta es una de ellas. Onesta y Healthy Wifey, dos proyectos liderados por mujeres, se unieron con un propósito en común: demostrar que comer bien no tiene que ser complicado, aburrido ni inalcanzable.

Por un lado está Onesta, una marca que nació para cerrar la brecha alimenticia en México. Su propuesta es clara: ofrecer comida fresca y natural en lugares donde normalmente solo hay opciones ultraprocesadas, como universidades, hospitales, aeropuertos y oficinas. Porque sí, comer sano también debería ser posible cuando estás corriendo de un lado a otro.

Del otro lado está Healthy Wifey, el proyecto de Vivi Nehme, influencer y emprendedora que ha conectado con miles de mujeres y familias compartiendo recetas y soluciones prácticas para el día a día. Su enfoque es simple: alimentación rica, rápida y sin complicaciones.

Publicidad

De esta visión compartida nació una propuesta deliciosa: la Ensalada Libanesa, inspirada en las raíces de Vivi. Un bowl fresco y equilibrado que combina tabuleh de quinoa, queso feta, vegetales crujientes y pan árabe tostado. Una mezcla que no solo es nutritiva, sino también vibrante en sabor y perfecta para disfrutar en cualquier momento.

Healthy Wifey, el proyecto de Vivi Nehme
Healthy Wifey, el proyecto de Vivi Nehme, influencer y emprendedora que ha conectado con miles de mujeres y familias compartiendo recetas y soluciones prácticas para el día a día.

La ensalada ya está disponible en las máquinas de Onesta, ubicadas en puntos clave de la Ciudad de México como la Universidad Anáhuac, la Ibero, el hospital ABC Observatorio, Plaza Miyana y el Aeropuerto Internacional de la CDMX. Cada máquina mantiene la frescura de los platillos con tecnología especializada, garantizando una experiencia rápida, práctica y segura.

Publicidad

Más allá de una receta, esta colaboración manda un mensaje importante: la comida saludable no tiene que ser complicada ni estar fuera de alcance. Puede estar justo donde la necesitas, lista para acompañarte en tu rutina.

Come Onesta
Ya está disponible “La Libanesa”, ensalada hecha en colaboración con Healthy Wifey, en tu máquina más cercana.

Con esta alianza, Onesta y Healthy Wifey reafirman que transformar la manera en que comemos en México sí es posible, y que bienestar y practicidad pueden ir de la mano.

Publicidad

Tags

Comida saludable

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

portadaseptiembre (1).jpg

Publicidad