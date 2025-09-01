Honey Deuce es el drink que se lleva el match point en el US Open

Más allá de asistir en vivo a los matches del torneo, este drink se ha convertido en el accesorio no oficial de los fanáticos del tenis en Nueva York.

Su receta es simple pero elegante, lleva vodka Grey Goose, limonada fresca y Chambord, un licor francés de frambuesa negra. El toque maestro son esas tres bolitas de melón honeydew que coronan la bebida. No hay mejor drink que éste para disfrutar tu tiempo en Arthur Ashe Stadium.