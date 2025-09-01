Publicidad

Honey Deuce es el drink que se lleva el match point en el US Open

Basta con un vaso alto, hielo y tres bolitas de melón como si fueran pelotas de tenis para hacer una tradición. Así se presenta el Honey Deuce, el coctel del US Open y el verdadero MVP desde 2007.
lun 01 septiembre 2025 04:30 PM
Más allá de asistir en vivo a los matches del torneo, este drink se ha convertido en el accesorio no oficial de los fanáticos del tenis en Nueva York.

Su receta es simple pero elegante, lleva vodka Grey Goose, limonada fresca y Chambord, un licor francés de frambuesa negra. El toque maestro son esas tres bolitas de melón honeydew que coronan la bebida. No hay mejor drink que éste para disfrutar tu tiempo en Arthur Ashe Stadium.

¿Por qué todos toman Honey Deuce?

Porque no es solo una bebida, es un statement. Quien compra un Honey Deuce sabe que está participando en el ritual social del US Open, tomarse la foto, subirla a Instagram y brindar mientras tenistas hacen historia en la cancha. Además, con su sabor refrescante y frutal, es el escape perfecto para el calor neoyorquino de septiembre.

No es solo una bebida, es un statement. Quien compra un Honey Deuce sabe que está participando en el ritual social del US Open.

La locura de Honey Deuce en números

El hype es tal que, según cifras del torneo, se venden más de 250,000 vasos por edición, lo que lo convierte en uno de los cocteles más consumidos en cualquier evento deportivo del mundo. No es exagerado decir que casi hay tantas fotos de este drink en Instagram como de los ganadores levantando el trofeo.

Receta del Honey Deuce para recrear en casa

¿Se puede recrear en casa? Sí, y es más fácil de lo que crees. Solo necesitas:

  • 1 ¼ oz de vodka premium (Grey Goose es el que utilizan en el torneo)
  • 3 oz de limonada
  • ½ oz de Chambord

  • Bolitas de melón honeydew para decorar

¿El Honey Deuce se puede recrear en casa? Sí, y es más fácil de lo que crees.

El resultado es un drink que te transporta directo a las gradas del Arthur Ashe Stadium sin salir de tu casa.

El Honey Deuce no solo es un cóctel: es parte de la experiencia cultural del US Open, al mismo nivel que el tenis de élite, los outfits de los asistentes y las selfies con vista al skyline neoyorquino. Un recordatorio de que, en este torneo, la elegancia también se sirve en copa alta.

