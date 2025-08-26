Coconut Matcha, la bebida viral que puedes preparar en tu casa

El viral coconut matcha

La combinación de matcha + leche de coco ha conquistado TikTok e Instagram por tres razones:

Estética: su color verde intenso con el toque cremoso del coco lo hace súper fotogénico. Salud: el matcha es rico en antioxidantes, aporta energía sin el crash del café y la leche de coco es naturalmente dulce y ligera. Versatilidad: puede disfrutarse frío o caliente, con espuma o estilo latte, y hasta con un toque de vainilla para hacerlo más dulce.

Si el matcha ya era el favorito de muchos, esta nueva versión tropical promete llevarlo al siguiente nivel. (Pinkasevich/Shutterstock / Pinkasevich)

Además, encaja perfecto en la tendencia de mocktails y bebidas funcionales, ideales para quienes buscan opciones sin alcohol pero igual de divertidas.