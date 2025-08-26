Si el matcha ya era el favorito de muchos, esta nueva versión promete llevarlo al siguiente nivel. Aquí te dejamos el paso a paso para que puedas hacerlo en casa, pero no olvides publicar tu taste test.
Coconut Matcha, la bebida viral que puedes preparar en tu casa
Las tendencias wellness no paran y ahora es el turno del coconut matcha, la bebida que está arrasando en redes sociales por ser refrescante y saludable.
mar 26 agosto 2025 06:10 PM
Publicidad
El viral coconut matcha
La combinación de matcha + leche de coco ha conquistado TikTok e Instagram por tres razones:
- Estética: su color verde intenso con el toque cremoso del coco lo hace súper fotogénico.
- Salud: el matcha es rico en antioxidantes, aporta energía sin el crash del café y la leche de coco es naturalmente dulce y ligera.
- Versatilidad: puede disfrutarse frío o caliente, con espuma o estilo latte, y hasta con un toque de vainilla para hacerlo más dulce.
Además, encaja perfecto en la tendencia de mocktails y bebidas funcionales, ideales para quienes buscan opciones sin alcohol pero igual de divertidas.
Publicidad
Cómo hacerlo en casa
Preparar un coconut matcha no es complicado y no necesitas equipo de barista. Solo sigue estos pasos:
Ingredientes:
- 1 cucharadita de matcha en polvo (de buena calidad)
- 60 ml de agua caliente (no hirviendo)
- 200 ml de leche de coco (puede ser en cartón para beber o diluir leche de coco enlatada)
- Endulzante al gusto (miel, agave o monk fruit)
- Hielos (opcional si lo quieres frío)
Cómo preparar el coconut matcha:
- Activa el matcha: en un bowl pequeño mezcla el matcha con el agua caliente y bate con un batidor o un espumador eléctrico hasta que no tenga grumos.
- Agrega el coco: vierte la leche de coco fría o caliente en un vaso o taza.
- Endulza: añade tu endulzante preferido y mezcla bien.
Mezcla final: sirve el matcha sobre la leche de coco, mezcla suavemente y ¡listo!
Tip extra: si quieres que luzca más “viral”, coloca primero hielos en el vaso, después la leche de coco y al final el matcha para que quede el efecto degradado verde-blanco perfecto para tu post en Instagram.
Publicidad
Publicidad