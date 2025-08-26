Publicidad

Estilo de vida

Coconut Matcha, la bebida viral que puedes preparar en tu casa

Las tendencias wellness no paran y ahora es el turno del coconut matcha, la bebida que está arrasando en redes sociales por ser refrescante y saludable.
mar 26 agosto 2025 06:10 PM
Coconut Matcha: la bebida viral que todos están preparando en casa

Si el matcha ya era el favorito de muchos, esta nueva versión promete llevarlo al siguiente nivel. Aquí te dejamos el paso a paso para que puedas hacerlo en casa, pero no olvides publicar tu taste test.

El viral coconut matcha

La combinación de matcha + leche de coco ha conquistado TikTok e Instagram por tres razones:

  1. Estética: su color verde intenso con el toque cremoso del coco lo hace súper fotogénico.
  2. Salud: el matcha es rico en antioxidantes, aporta energía sin el crash del café y la leche de coco es naturalmente dulce y ligera.
  3. Versatilidad: puede disfrutarse frío o caliente, con espuma o estilo latte, y hasta con un toque de vainilla para hacerlo más dulce.
Si el matcha ya era el favorito de muchos, esta nueva versión tropical promete llevarlo al siguiente nivel.

Además, encaja perfecto en la tendencia de mocktails y bebidas funcionales, ideales para quienes buscan opciones sin alcohol pero igual de divertidas.

Cómo hacerlo en casa

Preparar un coconut matcha no es complicado y no necesitas equipo de barista. Solo sigue estos pasos:

Ingredientes:

  • 1 cucharadita de matcha en polvo (de buena calidad)
  • 60 ml de agua caliente (no hirviendo)
  • 200 ml de leche de coco (puede ser en cartón para beber o diluir leche de coco enlatada)
  • Endulzante al gusto (miel, agave o monk fruit)
  • Hielos (opcional si lo quieres frío)
Cómo preparar el coconut matcha:

  1. Activa el matcha: en un bowl pequeño mezcla el matcha con el agua caliente y bate con un batidor o un espumador eléctrico hasta que no tenga grumos.
  2. Agrega el coco: vierte la leche de coco fría o caliente en un vaso o taza.
  3. Endulza: añade tu endulzante preferido y mezcla bien.

  4. Mezcla final: sirve el matcha sobre la leche de coco, mezcla suavemente y ¡listo!

Tip extra: si quieres que luzca más “viral”, coloca primero hielos en el vaso, después la leche de coco y al final el matcha para que quede el efecto degradado verde-blanco perfecto para tu post en Instagram.

