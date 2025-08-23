Detrás de este concepto están Male y Fer, las mentes maestras que revolucionaron la forma en que entendemos el cuidado facial con Face Workout y ahora nos traen Wellness Roots, el primer head spa de inspiración japonesa en el sur de la ciudad. Sí, leíste bien, el primer espacio pensado para consentir y sanar tu cuero cabelludo como nunca antes.
Selfcare: El combo perfecto de autocuidado que mereces
¿Qué pasa en Face Workout?
El Face Workout es mucho más que un facial, es un entrenamiento para tu rostro que trabaja músculos y piel con técnicas de masaje profundas. El resultado es un efecto lifting natural, reducción de tensión en mandíbula y frente, y una piel luminosa, firme y descansada.
Es ese tipo de ritual que no solo cambia cómo te ves, sino también cómo te sientes, más ligera, fresca y lista para lo que sigue en tu día.
¿Qué pasa en Wellness Roots?
Prepárate para un ritual capilar que va mucho más allá de un simple masaje:
- Diagnóstico personalizado para entender lo que tu cuero cabelludo y tu cabello realmente necesitan.
- Masaje relajante con rodillos y cepillos de jade (pura vibra zen).
- Estimulación con alta frecuencia capilar que reactiva tu circulación y fortalece el crecimiento.
- Limpieza profunda con productos especializados que eliminan grasa, impurezas y residuos.
- Mascarillas hidratantes que se adaptan a tus necesidades.
El resultado es brillo, frescura y un cabello cuidado desde la raíz. Pero ojo, no se queda en lo estético, también libera tensión en cuello, hombros y cabeza, reduce el estrés y te regala esa paz mental que tanto necesitamos en la ciudad.
El poder del combo
Si combinas el lifting natural de Face Workout con la experiencia zen de Wellness Roots, básicamente tienes el ultimate selfcare ritual, piel tonificada, mirada descansada y cabello sano y brillante. Todo en un mismo lugar de bienestar.
Porque cuidarte ya no es cuestión de vanidad, sino de reconexión. Y este combo está diseñado justo para eso: para volver a ti, para soltar y para brillar.
¿Dónde?
Dirección: Av. Altavista 147, San Ángel Inn, Álvaro Obregón, 01060 Ciudad de México, CDMX