Selfcare: El combo perfecto de autocuidado que mereces

¿Qué pasa en Face Workout?

El Face Workout es mucho más que un facial, es un entrenamiento para tu rostro que trabaja músculos y piel con técnicas de masaje profundas. El resultado es un efecto lifting natural, reducción de tensión en mandíbula y frente, y una piel luminosa, firme y descansada.

Es ese tipo de ritual que no solo cambia cómo te ves, sino también cómo te sientes, más ligera, fresca y lista para lo que sigue en tu día.

¿Qué pasa en Wellness Roots?

Prepárate para un ritual capilar que va mucho más allá de un simple masaje:

Diagnóstico personalizado para entender lo que tu cuero cabelludo y tu cabello realmente necesitan.

Masaje relajante con rodillos y cepillos de jade (pura vibra zen).

Estimulación con alta frecuencia capilar que reactiva tu circulación y fortalece el crecimiento.

Limpieza profunda con productos especializados que eliminan grasa, impurezas y residuos.

Mascarillas hidratantes que se adaptan a tus necesidades.

El resultado es brillo, frescura y un cabello cuidado desde la raíz. Pero ojo, no se queda en lo estético, también libera tensión en cuello, hombros y cabeza, reduce el estrés y te regala esa paz mental que tanto necesitamos en la ciudad.