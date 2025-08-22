Te contamos todo sobre Burning Man, el festival

Pero lo más interesante de Burning Man es su filosofía. Se forma por diez principios, entre ellos: no dejar rastro, regalar en lugar de vender y vivir en comunidad. Aquí no se paga con dinero, sino con trucos y experiencias compartidas. El “mercado” es de abrazos, conversaciones, random performances y hasta cafés preparados por extraños que se vuelven amigos.

Lo más interesante de Burning Man es su filosofía. Se rige por diez principios, y entre ellos estan no dejar rastro, regalar en lugar de vender, y vivir en comunidad. (somsak nitimongkolchai/Shutterstock / somsak nitimongkolchai)

En esencia, Burning Man es un lugar de creatividad y convivencia que inspira a repensar cómo vivimos y cómo nos relacionamos. Es un recordatorio de que otra forma de vida (más libre, más consciente, más humana) sí es posible, aunque sea por unos días en medio del desierto.

Porque al final, el fuego no solo quema las esculturas, también enciende algo en quienes se atreven a vivirlo.