Estilo de vida

Los pancakes de Carlos Sainz, el secreto mejor guardado del piloto madrileño

Prepárate para el desayuno perfecto con la receta de Carlos Sainz porque sí, además de dominar el volante, también tiene chef skills.
mié 20 agosto 2025 11:43 AM
carlos pancakes.png
¡Tienes que hacer la receta de los pancakes de Carlos Sainz!

El piloto español Carlos Sainz ha confesado que una de sus actividades favoritas fuera de la pista es cocinar homemade pancakes. Pero ojo, no son unos pancakes cualquiera. Sainz tiene un secreto que marca toda la diferencia y es que separar las claras de las yemas y batirlas aparte para lograr esa textura ligera y esponjosa que convierte cada bocado en un verdadero lujo.

Los ingredientes que necesitas para hacer los pancakes de Carlos Sainz

  • 1 taza de harina
  • 1 cucharada de azúcar
  • 2 cucharaditas de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal
  • 1 taza de leche
  • 2 huevos (separados: claras y yemas)
  • 2 cucharadas de mantequilla derretida
Carlos Sainz pancakes
Estos son los ingredientes que necesitas para hacer los pancakes de Carlos Sainz

La receta de Carlos Sainz para preparar pancakes

Primero, mezcla los ingredientes secos en un bowl: harina, azúcar, polvo para hornear y sal. En otro, integra las yemas con la leche y la mantequilla hasta lograr una base cremosa. El truco llega ahora, bate las claras a punto de nieve y, con cuidado, incorpóralas a la mezcla. Este paso le da ese aire extra que hace que los pancakes queden altos, suaves y casi como pequeñas nubes doradas.

Carlos Sainz
Luego, solo queda cocinar en un sartén caliente y antiadherente, esperar a que aparezcan burbujitas y darles la vuelta con un movimiento seguro.

Para servir Sainz apuesta por lo clásico, mucha miel y berries fresca, aunque puedes atreverte con chispas de chocolate o peanut butter si quieres unos pancakes más llenadores.

Carlos Sainz
Esta receta es un detalle simple, que nos muestra que Carlos también encuentra placer en lo cotidiano. No podíamos ser más fans.

