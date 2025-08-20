El piloto español Carlos Sainz ha confesado que una de sus actividades favoritas fuera de la pista es cocinar homemade pancakes. Pero ojo, no son unos pancakes cualquiera. Sainz tiene un secreto que marca toda la diferencia y es que separar las claras de las yemas y batirlas aparte para lograr esa textura ligera y esponjosa que convierte cada bocado en un verdadero lujo.
Los pancakes de Carlos Sainz, el secreto mejor guardado del piloto madrileño
Los ingredientes que necesitas para hacer los pancakes de Carlos Sainz
- 1 taza de harina
- 1 cucharada de azúcar
- 2 cucharaditas de polvo para hornear
- 1 pizca de sal
- 1 taza de leche
- 2 huevos (separados: claras y yemas)
- 2 cucharadas de mantequilla derretida
La receta de Carlos Sainz para preparar pancakes
Primero, mezcla los ingredientes secos en un bowl: harina, azúcar, polvo para hornear y sal. En otro, integra las yemas con la leche y la mantequilla hasta lograr una base cremosa. El truco llega ahora, bate las claras a punto de nieve y, con cuidado, incorpóralas a la mezcla. Este paso le da ese aire extra que hace que los pancakes queden altos, suaves y casi como pequeñas nubes doradas.
Luego, solo queda cocinar en un sartén caliente, y esperar a que aparezcan burbujitas y darles la vuelta con un movimiento seguro.
Para servir Sainz apuesta por lo clásico, mucha miel y berries fresca, aunque puedes atreverte con chispas de chocolate o peanut butter si quieres unos pancakes más llenadores.
Esta receta es un detalle simple, que nos muestra que Carlos también encuentra placer en lo cotidiano ¡No podíamos ser más fans!