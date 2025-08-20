Los pancakes de Carlos Sainz, el secreto mejor guardado del piloto madrileño

Los ingredientes que necesitas para hacer los pancakes de Carlos Sainz

1 taza de harina

1 cucharada de azúcar

2 cucharaditas de polvo para hornear

1 pizca de sal

1 taza de leche

2 huevos (separados: claras y yemas)

2 cucharadas de mantequilla derretida

Estos son los ingredientes que necesitas para hacer los pancakes de Carlos Sainz (Tiktok @carlossainz55)

La receta de Carlos Sainz para preparar pancakes

Primero, mezcla los ingredientes secos en un bowl: harina, azúcar, polvo para hornear y sal. En otro, integra las yemas con la leche y la mantequilla hasta lograr una base cremosa. El truco llega ahora, bate las claras a punto de nieve y, con cuidado, incorpóralas a la mezcla. Este paso le da ese aire extra que hace que los pancakes queden altos, suaves y casi como pequeñas nubes doradas.

Luego, solo queda cocinar en un sartén caliente y antiadherente, esperar a que aparezcan burbujitas y darles la vuelta con un movimiento seguro. (TikTok @Carlossainz55)

