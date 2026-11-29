La noticia fue confirmada por su portavoz, Katie Altman, a través de un comunicado enviado a The Post.

“Con profundo respeto, les comunico que Mike Love falleció esta noche, rodeado de su familia”, informó.

También destacó su legado musical: “Ícono cultural estadounidense, será recordado por su talento singular y por haber inspirado a generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans”.



Mike Love (Getty Images)

Los problemas de salud que enfrentó Mike Love

Durante los últimos dos años, Love tuvo complicaciones de salud que lo llevaron a cancelar varias presentaciones.

En junio pasado, el músico explicó que atravesaba un momento complicado después de perder a su hermana Maureen, en el primer aniversario de la muerte de su primo Brian Wilson, además de recuperarse de una bronquitis que posteriormente se convirtió en COVID.

“Cada día me siento más fuerte físicamente, pero estoy desconsolada emocionalmente”, compartió entonces con sus seguidores.

En octubre, los Beach Boys regresaron a los escenarios. Durante una presentación en Cincinnati, John Stamos ayudó a Love a subir al escenario, donde permaneció sentado durante el concierto debido a su estado de salud.