Mike Love, uno de los integrantes fundadores de los Beach Boys, murió a los 85 años. El cantante y compositor fue una de las figuras clave del llamado sonido californiano, que llevó a la banda a convertirse en una de las más influyentes de la música estadounidense.
Muere Mike Love, fundador de los Beach Boys, a los 85 años
La noticia fue confirmada por su portavoz, Katie Altman, a través de un comunicado enviado a The Post.
“Con profundo respeto, les comunico que Mike Love falleció esta noche, rodeado de su familia”, informó.
También destacó su legado musical: “Ícono cultural estadounidense, será recordado por su talento singular y por haber inspirado a generaciones de músicos. Celebramos su extraordinaria contribución a la música estadounidense y la alegría que sentía al actuar para sus queridos fans”.
Los problemas de salud que enfrentó Mike Love
Durante los últimos dos años, Love tuvo complicaciones de salud que lo llevaron a cancelar varias presentaciones.
En junio pasado, el músico explicó que atravesaba un momento complicado después de perder a su hermana Maureen, en el primer aniversario de la muerte de su primo Brian Wilson, además de recuperarse de una bronquitis que posteriormente se convirtió en COVID.
“Cada día me siento más fuerte físicamente, pero estoy desconsolada emocionalmente”, compartió entonces con sus seguidores.
En octubre, los Beach Boys regresaron a los escenarios. Durante una presentación en Cincinnati, John Stamos ayudó a Love a subir al escenario, donde permaneció sentado durante el concierto debido a su estado de salud.
El legado musical de Mike Love con los Beach Boys
Nacido en Los Ángeles en 1941, Mike Love era primo de Brian, Dennis y Carl Wilson. En 1961 fundó los Beach Boys junto a los tres hermanos y Al Jardine.
La banda alcanzó la fama con canciones como Surfin' USA, Surfer Girl, California Girls, Help Me, Rhonda e I Get Around, que retrataban la cultura juvenil del sur de California, con referencias al surf, los automóviles y el estilo de vida de la época.
En 1966 lanzaron Pet Sounds, uno de los discos más influyentes de su carrera. Durante años circularon versiones de que Love no estaba de acuerdo con el álbum, algo que él negó en una entrevista de 2007.
“No tengo ningún problema en reconocer lo que dije y lo que no me gustó, pero es una tontería decir que no me gustó el álbum 'Pet Sounds'. Está magníficamente producido… toda esa historia de que no me gustó el álbum es una completa basura. Es totalmente falso”, declaró.
Otro de sus grandes éxitos llegó en 1988 con Kokomo, que se convirtió en el primer número uno de la banda sin la participación de Brian Wilson.
Una relación complicada con sus compañeros de banda
Aunque construyeron una carrera juntos, los Beach Boys también atravesaron fuertes diferencias personales y profesionales. Love tuvo enfrentamientos con Brian Wilson y protagonizó varias disputas legales por los créditos de composición de algunas canciones.
En 1994, un jurado le reconoció la coautoría de 35 temas, entre ellos varios de los grandes éxitos del grupo, además de otorgarle regalías atrasadas.
Las diferencias también llegaron a Al Jardine, quien criticó el discurso que Love ofreció durante el funeral de Brian en 2025.
“Yo estaba concentrado en Brian, y Mike estaba más concentrado en sí mismo. Creo que a eso se redujo todo”, comentó Jardine.
Pese a sus desencuentros, Love habló con cariño de su primo después de su muerte.
“Mi primo Brian hizo cosas increíbles que perdurarán en el tiempo… Puede que haya fallecido, pero siempre está con nosotros cada noche a través de la música”, expresó.
En su vida personal, Mike Love se casó seis veces y tuvo ocho hijos.