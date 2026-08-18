Muere Mathilde Favier, figura clave de Dior, junto a su esposo en un trágico accidente

¿Quién era Mathilde Favier, la mujer detrás de las celebridades de Dior?

La noticia fue confirmada este martes 18 de agosto, después de que la pareja falleciera la tarde anterior en Airvault, en Deux-Sèvres, al oeste de Francia. De acuerdo con información de la fiscalía de Niort citada por AFP, el vehículo en el que viajaban chocó contra un camión mientras realizaban una maniobra de adelantamiento.

La muerte de Favier representa una pérdida especialmente significativa para Dior, donde durante años fue una pieza fundamental para construir y mantener los vínculos de la maison con actrices, cantantes, modelos y otras personalidades internacionales.

Mathilde Favier (Getty Images)

Aunque su nombre quizá no fuera tan conocido por el público general como el de las celebridades a las que acompañaba, Mathilde Favier era una de las grandes figuras de poder de la moda parisina.

Durante más de una década estuvo al frente de las relaciones públicas de Dior y se convirtió en el enlace entre la casa francesa y algunas de las estrellas más importantes del mundo. Su trabajo consistía, en buena medida, en construir esas relaciones que después se traducían en las imágenes de las celebridades vestidas de Dior sobre una alfombra roja o sentadas en primera fila durante un desfile.

En un perfil publicado por El País en 2024, Favier era descrita como “la mujer con la mejor agenda de París”, una definición que reflejaba la extraordinaria red de contactos que había construido a lo largo de su carrera. Conocía a diseñadores, fotógrafos, artistas, empresarios y figuras de la alta sociedad, pero también era conocida por su capacidad para conectar personas.

Mathilde Favier (Getty Images)

Antes de llegar a Dior también había trabajado en Prada y en la revista Glamour, y comenzó a relacionarse con el mundo de la moda desde muy joven. Según El País, a los 14 años entró en contacto con Gilles Dufour, colaborador de Karl Lagerfeld, experiencia que marcó el inicio de una carrera que la llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes del circuito parisino.