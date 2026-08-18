El mundo de la moda está de luto. Mathilde Favier, una de las figuras más reconocidas detrás de la imagen y las relaciones públicas de Dior, murió a los 57 años en un accidente automovilístico ocurrido en Francia. Su esposo, el productor de cine Nicolas Altmayer, también perdió la vida en el siniestro.
Muere Mathilde Favier, figura clave de Dior, junto a su esposo en un trágico accidente
¿Quién era Mathilde Favier, la mujer detrás de las celebridades de Dior?
La noticia fue confirmada este martes 18 de agosto, después de que la pareja falleciera la tarde anterior en Airvault, en Deux-Sèvres, al oeste de Francia. De acuerdo con información de la fiscalía de Niort citada por AFP, el vehículo en el que viajaban chocó contra un camión mientras realizaban una maniobra de adelantamiento.
La muerte de Favier representa una pérdida especialmente significativa para Dior, donde durante años fue una pieza fundamental para construir y mantener los vínculos de la maison con actrices, cantantes, modelos y otras personalidades internacionales.
Aunque su nombre quizá no fuera tan conocido por el público general como el de las celebridades a las que acompañaba, Mathilde Favier era una de las grandes figuras de poder de la moda parisina.
Durante más de una década estuvo al frente de las relaciones públicas de Dior y se convirtió en el enlace entre la casa francesa y algunas de las estrellas más importantes del mundo. Su trabajo consistía, en buena medida, en construir esas relaciones que después se traducían en las imágenes de las celebridades vestidas de Dior sobre una alfombra roja o sentadas en primera fila durante un desfile.
En un perfil publicado por El País en 2024, Favier era descrita como “la mujer con la mejor agenda de París”, una definición que reflejaba la extraordinaria red de contactos que había construido a lo largo de su carrera. Conocía a diseñadores, fotógrafos, artistas, empresarios y figuras de la alta sociedad, pero también era conocida por su capacidad para conectar personas.
Antes de llegar a Dior también había trabajado en Prada y en la revista Glamour, y comenzó a relacionarse con el mundo de la moda desde muy joven. Según El País, a los 14 años entró en contacto con Gilles Dufour, colaborador de Karl Lagerfeld, experiencia que marcó el inicio de una carrera que la llevaría a convertirse en una de las figuras más influyentes del circuito parisino.
El accidente que terminó con la vida de Mathilde Favier y Nicolas Altmayer
Favier viajaba con su esposo, el productor cinematográfico Nicolas Altmayer, cuando ocurrió el accidente el lunes 17 de agosto.
Según las primeras informaciones difundidas por la fiscalía de Niort, el automóvil de la pareja circulaba por la carretera departamental 938, en las inmediaciones de Airvault, cuando chocó con un camión que circulaba en sentido contrario durante una maniobra de adelantamiento. Ambos ocupantes del automóvil murieron. El conductor del camión resultó ileso.
Las autoridades francesas mantienen abierta una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del accidente y determinar posibles responsabilidades. Por ahora, se investiga como un posible caso de homicidio involuntario por parte de un conductor.
La tragedia también golpea al cine francés. Altmayer, de 61 años, era conocido por haber producido películas como OSS 117, Brice de Nice, Alpha y Monsieur Aznavour, entre otros proyectos. Junto con su hermano Éric dirigía la productora Mandarin & Compagnie.
Dior despide a una de sus figuras más queridas
La noticia provocó una inmediata reacción dentro de Dior. Delphine Arnault, presidenta y directora ejecutiva de Christian Dior Couture, recordó a Favier no solo como una extraordinaria profesional, sino también como una amiga.
El diseñador Jonathan Anderson, quien trabaja actualmente como director creativo de Dior, también se sumó a los homenajes y destacó su pasión, elegancia y espíritu optimista.
"Dior lamenta profundamente anunciar la muerte accidental de Mathilde Favier. En su cargo como directora de Relaciones Públicas, Mathilde Favier hizo una contribución extraordinaria al prestigio de Christian Dior Couture, gracias a su compromiso y elegancia. Fue una mujer excepcional, cuya alegría contagiosa, talento y lealtad fueron ejemplares", compartió la marca a través de sus redes sociales.
La pérdida resulta especialmente significativa porque Favier no era simplemente una ejecutiva de relaciones públicas. Su trabajo se desarrollaba en un territorio donde la moda, el cine y la cultura popular se encuentran, y durante años fue una de las personas encargadas de acercar a Dior a las grandes estrellas internacionales.
Además de su trayectoria profesional, Favier cultivó una imagen muy personal dentro de la escena parisina. En 2024 publicó Mathilde à Paris, un libro en el que compartía su particular visión del estilo y de la ciudad que había sido el centro de su vida profesional.
Su muerte deja así un vacío en dos mundos que durante años estuvieron conectados a través de ella: la alta costura y el cine francés. Una figura que trabajaba detrás de los reflectores, pero cuya influencia podía verse cada vez que una de las grandes estrellas del mundo aparecía vestida de Dior.