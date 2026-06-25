Kenia OS celebra el triunfo de México en el Ángel y pasa desapercibida entre miles de aficionados

Kenia OS decidió vivir los festejos mundialistas como una aficionada más. Sin seguridad visible, sin escenarios y lejos de los reflectores que suelen acompañarla, la cantante se sumó a la celebración espontánea que tomó Paseo de la Reforma tras el triunfo del Tricolor.

El resultado, un contundente 3-0 que aseguró el paso perfecto de México en la fase de grupos, provocó que cientos de miles de personas salieran a las calles de la Ciudad de México para festejar hasta la madrugada.

En videos que comenzaron a circular en redes sociales, la intérprete aparece entre la multitud disfrutando del ambiente mundialista que convirtió al Ángel de la Independencia en el epicentro de la celebración capitalina.



Kenia OS se encontraba celebrando el triunfo de México el día de hoy en el Ángel de la Independencia, donde se unió a la emoción y festejos de los aficionados tras la victoria de la Selección Mexicana. pic.twitter.com/lNnjPw5P6F — Keninis México Oficial (@KeninisMxOFC) June 25, 2026

Lo llamativo fue que, pese a ser una de las artistas mexicanas más seguidas del momento, la cantante logró mezclarse entre los aficionados sin generar tumultos ni llamar la atención de la mayoría de los asistentes.

Las imágenes muestran a una Kenia relajada, disfrutando del ambiente festivo que se apoderó de Reforma después del partido disputado en el Estadio Azteca. La escena contrastó con la fama que suele acompañarla y demostró que, al menos por una noche, pudo vivir la experiencia de una aficionada común.

