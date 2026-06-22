La fiesta de León ya está en marcha: Cynthia Rodríguez revela la temática para celebrar los 3 años de su hijo

Cynthia Rodríguez revela la temática para celebrar los 3 años de su hijo León

La noticia emocionó a los seguidores de la pareja, quienes desde hace tiempo esperan cada pequeño vistazo que Carlos y Cynthia comparten de su vida familiar. Y es que, aunque ambos suelen publicar momentos junto a León, han mantenido una firme decisión: proteger su privacidad y no mostrar su rostro.

Desde que nació en agosto de 2023, Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez han procurado mantener a su hijo alejado de los reflectores. En distintas ocasiones, el cantante ha explicado que desean que sea él quien, cuando tenga la edad suficiente, decida si quiere tener una vida pública.

Quizá por eso, cualquier detalle sobre su crecimiento genera curiosidad entre sus seguidores. Ahora, la revelación de la temática de su tercer cumpleaños ha desatado una ola de comentarios y expectativas sobre cómo será la celebración que la familia prepara para agosto.

Carlos Rivera y su hijo León. (YouTube)

En días recientes, Cynthia Rodríguez abrió una sesión de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram con la intención de interactuar con sus seguidores. Entre las preguntas, un seguidor mencionó el próximo cumpleaños de León y fue cuando la cantante habló sobre el tema.

“Leoncito cumple tres años en agosto, ¿lo pueden creer? Ay, el tiempo se pasa volando, es real… te das cuenta con los niños”, contó la también conductora. “Él nos dijo que su fiesta quiere que sea de granja, así nos dice. Le digo: ‘Mi amor, ¿quieres dinosaurios?’, (y él) ‘No’. Digo: ‘Mi amor, ahorita que está Toy Story, ¿quieres de Toy Story?’, (y él dice) ‘No’. ‘Entonces ¿de qué?’. (Y el responder) ‘Animales, granja’. Y yo, pues, lo que le guste a él, obviamente, pero él quiere gallinas y huevos”, aseguró.