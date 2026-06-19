José Ramón Fernández: El Protagonista incómodo

Mucho antes de que los comentaristas deportivos fueran celebridades o las mesas de análisis se llenaran de polémicas, José Ramón Fernández ya cuestionaba directivos, señalaba intereses políticos y denunciaba irregularidades dentro del deporte más popular del país. Lo hizo desde Canal 13, después desde TV Azteca y más tarde en ESPN, siempre con el mismo sello: frontal, incómodo y profundamente apasionado.

Ahora, con El Protagonista, su cuarto libro, el periodista poblano hace un recorrido por las historias que han marcado sus 54 años de carrera y, al mismo tiempo, por la transformación del futbol en un negocio, asegura, dominado por intereses políticos, económicos y mediáticos.

“El futbol fue cambiando porque es un negocio. El futbol es un espectáculo deportivo de masas”, cuenta.

José Ramón Fernández (Getty Images)

Antes de las Copas del Mundo, las exclusivas, estaba el niño que iba al estadio con su papá a ver al Puebla. Ahí comenzó una relación con el futbol que, con los años, terminaría por convertirse también en una mirada crítica hacia el sistema que rodea al deporte.

Para “Joserra”, el problema no es el crecimiento del futbol como industria, sino quién ejerce el control sobre él. Habla de FIFA, de los intereses económicos detrás de los mundiales y de cómo el futbol mexicano, desde su perspectiva, dejó de evolucionar.

“México en futbol, a mí me da la impresión de que se ha detenido. No ha buscado nuevas alternativas, mejores jugadores. Lo único que ha hecho últimamente es desbaratar. No hay descenso, no hay ascenso. Todo se maneja de forma muy rara”, asegura.

José Ramón Fernández (Getty Images)

Su crítica no es nueva. Durante décadas, José Ramón Fernández construyó una carrera justamente a partir de incomodar a los dueños del balón.

