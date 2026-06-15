Quién era Oliver Tree, el músico y comediante que murió a los 32 años tras un accidente en helicóptero en Brasil

¿Quién era Oliver Tree, el artista que hizo de la rareza una marca personal

Cantante, productor, comediante, creador de contenido y experto en romper las convenciones del pop, Oliver Tree construyó una identidad única que lo convirtió en una de las figuras más reconocibles de la era digital.

Con éxitos virales, millones de reproducciones en plataformas de streaming y una estética imposible de ignorar, logró transformar la excentricidad en una marca personal que trascendió géneros y generaciones.

Oliver Tree (Getty Images)

Nacido en California en 1993, Oliver Tree Nickell comenzó su relación con la música desde muy joven. Antes de alcanzar la fama internacional, experimentó con distintos géneros y proyectos creativos, desarrollando una visión artística que combinaba influencias del rock alternativo, el hip hop, la electrónica y el pop.

Su gran salto llegó con una propuesta visual tan importante como su música en 2017 tras el lanzamiento de "When I´m down". En ese entocnes so,o se hacía llamar Tree.

El característico corte de cabello tipo bowl cut, los lentes de colores, los trajes extravagantes y los videos cargados de humor absurdo se convirtieron en elementos inseparables de su personaje público.

Oliver Tree (Getty Images)

Lejos de ser una simple estrategia de marketing, Tree utilizó esa estética para cuestionar la cultura de las celebridades y la obsesión por la perfección en las redes sociales.

Hace unos meses y a propósito de su gira Love You Madly Hate Your Badly Oliver Tree World´s Fist World Tour, Oliver Tree visitó la Ciudad de México, durante esa estancia, grabó algunos contenidos con botargas del Dr. Simi. Además, dejñó ver que se hospedó en casa del creador de contenido Aron Mercury.