Pamela Almanza al volante de su carrera

Con el Renault Boreal como cómplice de este encuentro, Pamela inicia la conversación y deja claro que su voz impone, sí, más que su estatura.
Pamela Almanza llegó al top cinco global de Netflix con su primera microserie como protagonista. Y nos platica cómo en el camino tuvo que atravesar una crisis y una depresión para entender que la vida, igual que su profesión, funciona mejor cuando dejas de apretar tanto.
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El personaje que interpreta en Entre padre e hijo, la microserie de Netflix que escaló al top cinco mundial en menos de una semana de su estreno, se llama Bárbara, una mujer que no piensa, más bien reacciona. “Es muy visceral”, dice la actriz. “Nada pasa por su cabeza, se deja llevar por sus instintos”, confiesa. Para construirla, y con poco tiempo de preparación porque el formato así lo exige, se aferró a dos líneas: la primera es la curiosidad permanente de Bárbara y la segunda es la manera en que se deja llevar por el deseo y el momento. Simple en teoría, pero bastante complejo a la hora de actuar.
La química que se ve en pantalla con Erick Elías, que ha dado mucho de qué hablar, no fue magia accidental. Desde el primer día pusieron las reglas sobre la mesa, qué se valía, qué no y qué querían transmitir junto con el director. “Es tipazo”, nos dice ella.
Además de actriz, Pamela ha ido convirtiéndose, poco a poco y sin prisa, en alguien que habla públicamente de la salud mental cuando todavía hacerlo tiene un peso. Hace tres años tuvo un cuadro depresivo ansioso severo. “Por suerte duró poco, porque me traté e hice lo que tenía que hacer”, confiesa. Lo que la animó a contarlo, fue descubrir que gente muy cercana a ella había pasado por lo mismo en silencio. “Si yo hubiera sabido esta información antes, tal vez me hubiera dado menos miedo”. No predica ni da clases, solo abre una puerta para que quien lo necesite sepa que no está solo.
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La formación que tuvo en el CUT (cuatro años y medio, de lunes a sábado, todo el día) le dejó dos cosas que hoy agradece: la disciplina y el carácter. Lo que la madurez le fue sumando es priceless, es el permiso de soltar. “Ahora confío en mis herramientas y no me martirizo si algo me sale mal”, cuenta. Cuando era más joven sentía que cada proyecto iba a ser su única oportunidad. Hoy sabe que es una carrera larga “de resistencia”, repite, y que la ansiedad no le suma velocidad, solo le quita disfrute del presente.
Pamela mide alrededor de 1.80 y, aunque su estatura es parte de su sello, no siempre fue así. En sus inicios, esos centímetros de más le cerraron más de una puerta. “Me he enterado de muchos proyectos en los que los productores decían: ‘Pamela estaría increíble para el papel, pero es muy alta.
"’Con el tiempo aprendió a habitarse, a moverse diferente, a entender que lo que antes se leía como un problema podía convertirse en presencia escénica. Esa misma filosofía la aplica a su trayectoria. Ella no carga con el peso de los “qué hubiera pasado si…”, ni los papeles que tomó ni los que dejó pasar le generan arrepentimiento. “Nunca me he arrepentido de todo lo que he tenido la fortuna de interpretar”, dice con seguridad.
Jan Toussaint, su novio de tres años y gran productor musical, ha sido un apoyo incondicional para ella. “Él no es actor, lo cual valoro muchísimo”, comparte la actriz, refiriéndose a la paz que siente al saber que cada uno disfruta su propio mundo sin invadir el del otro, al revés, lo entienden y lo respetan.