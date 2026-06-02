Pamela Almanza al volante de su carrera

El personaje que interpreta en Entre padre e hijo, la microserie de Netflix que escaló al top cinco mundial en menos de una semana de su estreno, se llama Bárbara, una mujer que no piensa, más bien reacciona. “Es muy visceral”, dice la actriz. “Nada pasa por su cabeza, se deja llevar por sus instintos”, confiesa. Para construirla, y con poco tiempo de preparación porque el formato así lo exige, se aferró a dos líneas: la primera es la curiosidad permanente de Bárbara y la segunda es la manera en que se deja llevar por el deseo y el momento. Simple en teoría, pero bastante complejo a la hora de actuar.

Pamela Almanza llegó al top cinco global de Netflix con su primera microserie como protagonista. Y nos platica cómo en el camino tuvo que atravesar una crisis y una depresión para entender que la vida, igual que su profesión, funciona mejor cuando dejas de apretar tanto. (César Larenaudie)

La química que se ve en pantalla con Erick Elías, que ha dado mucho de qué hablar, no fue magia accidental. Desde el primer día pusieron las reglas sobre la mesa, qué se valía, qué no y qué querían transmitir junto con el director. “Es tipazo”, nos dice ella.

Pamela ha ido convirtiéndose, poco a poco y sin prisa, en alguien que habla públicamente de la salud mental cuando todavía hacerlo tiene un peso. Hace tres años tuvo un cuadro depresivo ansioso severo. “Por suerte duró poco, porque me traté e hice lo que tenía que hacer”, confiesa. (César Larenaudie)

Además de actriz, Pamela ha ido convirtiéndose, poco a poco y sin prisa, en alguien que habla públicamente de la salud mental cuando todavía hacerlo tiene un peso. Hace tres años tuvo un cuadro depresivo ansioso severo. “Por suerte duró poco, porque me traté e hice lo que tenía que hacer”, confiesa. Lo que la animó a contarlo, fue descubrir que gente muy cercana a ella había pasado por lo mismo en silencio. “Si yo hubiera sabido esta información antes, tal vez me hubiera dado menos miedo”. No predica ni da clases, solo abre una puerta para que quien lo necesite sepa que no está solo.