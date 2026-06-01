La maldición de Locomía: ellos son los cuantro integrantes que han muerto

Santos Blanco, Frank Romero, Francesc Picas y Manuel Arjona ya murieron

“Nos ha dejado a la temprana edad de 46 años. Santos llegó a Locomía en un momento álgido y de gran éxito del grupo. Su aparición fue clave para brillar como nadie en ese inolvidable festival de Viña del Mar, en 1992. Su rostro angelical y su cuerpo apasionado por la danza le hicieron inolvidable en este concepto. Por mala suerte, hoy toca despedirnos de un ser único que dejó una huella imborrable. El cielo se viste de gala para recibir a un ángel que danzará y brillará con luz propia. D.E.P querido”, se informó el 14 de junio de 2018.

El 16 de julio de 2018, tan sólo un mes después, falleció Frank Romero, quien tampoco formaba ya parte de la alineación. Una bacteria infectó su cuerpo, según reveló su representante Paco San José.

“Si hay alguien que se cuidaba, ni bebía, ni fumaba, ni llevaba mala vida, ese era Frank. Además de ser un hombre delgado, había perdido como 20 kilos en los últimos meses”, explicaba su mánager.

Frank estuvo en el grupo en los años 90, también fue presentador, modelo y actor. Entre sus proyectos más conocidos están las series españolas Vidas cruzadas y Arrayán.

La tarde de este 22 de noviembre, a través de su cuenta oficial en Instagram, se confirmaron los rumores de la muerte de Francesc Picas, aunque hasta el momento se desconocen las causas.

Francesc Picas. (Especial)

“A todos los amigos y seguidores de FRANCESC PICAS: La Luz de Francesc se ha apagado en esta vida, pero nunca lo hará en la eternidad. Queda en el corazón y la memoria de todos aquellos que tanto le hemos querido. La familia y amigos, en esta tan dolorosa situación, pedimos privacidad y que su legado humano y artístico se preserve con todo el amor y respeto que él se merece. Gracias por vuestra comprensión y apoyo”, se lee en el comunicado que envió su familia y cierra con una frase del cantante: “Si somos Luz, todo es posible. Y si somos Luz, todos somos Uno”, se lee en su perfil.

Francesc Picas tenía 53 años. Fue conocido como el ‘Rey Rojo’ de Loco Mía y uno de los integrantes más asediados por las fans del grupo. Tenía 17 años cuando se integró para ocupar el lugar del fundador Xavier Font, quien asumió el cargo de mánager.

Muerte de Manuel Arjona de Locomía

Manuel Arjona falleció el miércoles 1 de julio de 2026 a los 58 años en su casa de Viladecans, en la provincia de Barcelona, según confirmó el diario El País.

El miércoles 1 de julio murió en Barcelona Manuel Arjona, miembro original de la famosa banda Locomía. (Archivo)

De acuerdo con información confirmada por personas cercanas al artista al periódico español, Arjona pasó parte del día dedicado a otra de sus grandes pasiones, la pintura. Más tarde se fue a dormir y ya no despertó.