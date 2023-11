Francesc Picas ya no verá la película de Loco Mía en la que actúa Alex Speitzer

Alejandro Speitzer protagonizará la película de Loco Mía

Hace dos años, Francesc retomó la industria musical con el proyecto In Time, además, estudió la licenciatura en Psicología.

Francesc Picas (Instagram)

De acuerdo con la casa productora, la película biográfica de Loco Mía trata "sobre la música, el glamour, la familia, la ambición y la traición situada en los años 80 y abordará los entresijos de la cultura de clubes, la edad dorada de las discográficas, la noche de la movida madrileña, el fenómeno fan y la explosión de la música latina en Miami.

Locomía. (Agencia México)

También actúan Blanca Suárez, Jaime Llorente, Alberto Ammann, Iván Pellicer y Pol Granch haciendo referencia al éxito que alcanzó Loco Mía cuando llegaron a llenar estadios y discotecas en todo el mundo con un estilo que revolucionó el género de la música electrónica pop, además de la moda y el desarrollo de coreografías en las que destacaba el uso de abanicos.

El arte de la película Loco Mía en la que actúa Alejandro Speitzer. (Especial)

Temas como Locomía, Loco Vox, Party Time, Rumba Samba Mambo, Sueños de Papel, Gorvachov y Niña ocuparon los primeros lugares de popularidad en la radio de México cuando Loco Mía viajó al país en busca de conquistarlo y lo logró.

Alejandro Speitzer interpreta a Carlos Armas en la película 'Disco, Ibiza, Locomía' (Netflix)

En Disco, Ibiza, Locomía, Alejandro Speitzer dará vida a Carlos Armas, quien en julio pasado publicó imágenes de ambos en Instagram, destacando que el actor había sido una buena elección para el reparto.

Alejandro Speitzer interpreta a Carlos Armas en la película 'Disco, Ibiza, Locomía' (Netflix)

“Es un pedazo de actor, lo importante no es que seamos iguales físicamente si no que su fisonomía se adapte para poder caracterizarse. Tampoco es importante quien es más o menos guapo, para mí nunca ha sido un halago que me diga que soy más guapo que éste o aquel. Lo agradezco pero no es lo más importante, es un buen actor, eso sí importa”, apuntó Armas, quien fue considerado como el integrante más sensual de la agrupación.