Emme, la hija de Jennifer Lopez, estrena nuevo nombre en la ceremonia de graduación

Mientras se prepara para dejar atrás la preparatoria y comenzar una nueva aventura universitaria, Emme, la hija de Jennifer Lopez y Marc Anthony se ha convertido en tema de conversación por un detalle que no pasó desapercibido entre los seguidores de la familia.
Todo comenzó cuando una cuenta de Instagram dedicada a compartir las decisiones universitarias de los alumnos de último año de la escuela Windward publicó una fotografía de la joven acompañada de información sobre sus planes académicos. Lo que llamó la atención fue que en la publicación fue identificado como Oskar Muñiz.
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Emme, la hija de Jennifer Lopez, estrena nuevo nombre
El mensaje celebraba su próxima llegada a la universidad Sarah Lawrence, donde Emma planea estudiar teatro y artes plásticas. Además, la publicación incluía una cuenta de Instagram que aparentemente pertenece al joven y en la que también aparece el nombre Oskar.
“¡Oskar con Sarah Lawrence!”, decía el mensaje compartido en redes. “¡Se acabaron los viajes improvisados a Nueva York porque vivirá allí! Menos mal que está a solo unas horas de Stagedoor. ¡Vamos, Gryphons! ¡Felicidades!”.
Hasta el momento, ni Jennifer Lopez ni su hijo han hecho declaraciones públicas sobre el nombre utilizado en la publicación, por lo que no se ha confirmado oficialmente ningún cambio de identidad.
Jennifer Lopez vive con emoción la graduación de sus hijos
La publicación coincidió con un momento muy especial para la familia. Hace apenas unos días, Jennifer Lopez asistió a la ceremonia de graduación de su hijo acompañada por su madre, Guadalupe Rodríguez, y por Samuel Affleck.
La cantante ha reconocido que esta etapa ha sido particularmente emotiva, ya que tanto su hijo como su hermana gemela están a punto de abandonar el hogar para iniciar su vida universitaria.
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Durante una reciente visita al programa Jimmy Kimmel Live!, la artista confesó que el tema la sensibiliza profundamente: “No hablen de eso porque me pongo a llorar”, comentó entre risas.
Incluso admitió que la inminente partida de sus hijos la ha llevado a vivir semanas cargadas de emociones: “He estado llorando durante dos meses”, reveló.
Universidades distintas, pero el mismo apoyo de mamá
Aunque los mellizos Emme y Max tomarán caminos diferentes y estudiarán en universidades distintas, Jennifer Lopez aseguró que respalda completamente sus decisiones.
La actriz y cantante explicó que lo más importante para ella es que ambos encuentren un lugar donde se sientan plenos y puedan desarrollar sus intereses: “Quiero que sean felices, vayan a donde quieran ir y hagan lo que quieran hacer”, expresó.
Por ahora, mientras la familia se adapta a esta nueva etapa, el joven se prepara para comenzar sus estudios universitarios y seguir construyendo su propio camino, lejos de los reflectores que durante años han acompañado a sus famosos padres.