Emme, la hija de Jennifer Lopez, estrena nuevo nombre en la ceremonia de graduación

Emme, la hija de Jennifer Lopez, estrena nuevo nombre

El mensaje celebraba su próxima llegada a la universidad Sarah Lawrence, donde Emma planea estudiar teatro y artes plásticas. Además, la publicación incluía una cuenta de Instagram que aparentemente pertenece al joven y en la que también aparece el nombre Oskar.

Emme y Jennifer Lopez (Instagram)

“¡Oskar con Sarah Lawrence!”, decía el mensaje compartido en redes. “¡Se acabaron los viajes improvisados a Nueva York porque vivirá allí! Menos mal que está a solo unas horas de Stagedoor. ¡Vamos, Gryphons! ¡Felicidades!”.

Hasta el momento, ni Jennifer Lopez ni su hijo han hecho declaraciones públicas sobre el nombre utilizado en la publicación, por lo que no se ha confirmado oficialmente ningún cambio de identidad.

Oskar Muñiz (Instagram)

Jennifer Lopez vive con emoción la graduación de sus hijos

La publicación coincidió con un momento muy especial para la familia. Hace apenas unos días, Jennifer Lopez asistió a la ceremonia de graduación de su hijo acompañada por su madre, Guadalupe Rodríguez, y por Samuel Affleck.

La cantante ha reconocido que esta etapa ha sido particularmente emotiva, ya que tanto su hijo como su hermana gemela están a punto de abandonar el hogar para iniciar su vida universitaria.