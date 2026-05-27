Manuel Carrasco nos platica todo de su nuevo disco “Pueblo salvaje I”

El intérprete de “Qué bonito es querer” regresa con un nuevo proyecto que tiene a sus fans emocionados, ya que si por algo se caracteriza el andaluz es por la capacidad que tiene de conectar con sus oyentes, y éste disco no es la excepción.
Con Pueblo salvaje I, crea un universo conceptual que mezcla distintos géneros desde un lugar visceral, orgánico y sensible. Aquí te contamos todo lo que debes de saber del lanzamiento.
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"Pueblo salvaje I", el nuevo disco de Manuel Carrasco
A estas alturas de su carrera, Manuel Carrasco podría apostar por lo seguro. Después de más de dos décadas en la música, el cantante español sabe perfectamente cómo funciona la industria, qué espera el público y qué canciones podrían convertirse en un éxito inmediato. Sin embargo, con Pueblo Salvaje I decidió hacer exactamente lo contrario: regresar a sí mismo.
Más que un álbum, Pueblo Salvaje I funciona como un universo conceptual dividido en dos partes. Aunque primero lanzó Pueblo Salvaje II en 2025, que fue una especie de “precuela” más luminosa y empoderadora. Ahora, con Pueblo Salvaje I, siente que finalmente muestra su interior. “En el primer disco se veía el tronco y la copa del árbol. Aquí muestro la raíz”, explica.
El resultado es el disco más conceptual de su carrera hasta ahora, donde conviven el flamenco, las raíces mediterráneas y referencias latinoamericanas. Además, el disco cuenta con colaboraciones con artistas como Kany García y Juanes. “Yo los invité a mi mundo”, dice Manuel. “Son artistas muy de raíz, cada uno con un acento muy particular, como lo tengo yo”.
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Aunque el disco ya presentó adelantos con temas como “Sombra de una higuera”, “Pudiera” y “Cambiar”, Carrasco admite que el lanzamiento ha sido distinto a cualquier otro proyecto de su carrera. “No ha habido nada calculado”, confiesa entre risas. “Quiero que la gente escuche la obra entera y que después cada uno elija la canción que más le gusta”.
Y justamente ahí aparece uno de los temas que más apasionadamente defendió durante la conversación: la autenticidad en tiempos donde la música parece consumirse cada vez más rápido.
Si en algún momento pienso solamente en volverme viral, entonces ¿qué pasa si no sucede? ¿Te quedas con un producto de plástico? Tengo una sola vida y no estoy para malgastarla persiguiendo algo que no me nace”.
Manuel Carrasco
“Si en algún momento pienso solamente en volverme viral, entonces ¿qué pasa si no sucede? ¿Te quedas con un producto de plástico?”, reflexiona. “Tengo una sola vida y no estoy para malgastarla persiguiendo algo que no me nace”.
Además del lanzamiento del disco, el cantante prepara una ambiciosa residencia de conciertos en Sevilla, España, en el Estadio la Cartuja, bajo el concepto Salvaje desde la raíz, que se dividen en: Viernes 13 de junio de 2026 (Viento salvaje), Sábado 14 de junio de 2026 (La cruz salvaje), Jueves 19 de junio de 2026 (Corazón salvaje) y viernes 20 de junio de 2026 (Pueblo Salvaje I y II).
“Va a ser una locura, una fiesta total”, adelanta emocionado.
Cuando llega el momento de elegir una canción favorita de Pueblo Salvaje, le cuesta decidirse. Finalmente menciona “Cambiar”, aunque admite que cada tema tiene una personalidad distinta. “No es un disco monótono”, asegura. “Cada canción tiene su punto”.
Solo podemos decir que nos urge este lanzamiento y que no cabe duda de que será un éxito total.