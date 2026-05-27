Manuel Carrasco nos platica todo de su nuevo disco “Pueblo salvaje I”

Aunque el disco ya presentó adelantos con temas como “Sombra de una higuera”, “Pudiera” y “Cambiar”, Carrasco admite que el lanzamiento ha sido distinto a cualquier otro proyecto de su carrera. “No ha habido nada calculado”, confiesa entre risas. “Quiero que la gente escuche la obra entera y que después cada uno elija la canción que más le gusta”.

Y justamente ahí aparece uno de los temas que más apasionadamente defendió durante la conversación: la autenticidad en tiempos donde la música parece consumirse cada vez más rápido.

Si en algún momento pienso solamente en volverme viral, entonces ¿qué pasa si no sucede? ¿Te quedas con un producto de plástico? Tengo una sola vida y no estoy para malgastarla persiguiendo algo que no me nace”. Manuel Carrasco

“Si en algún momento pienso solamente en volverme viral, entonces ¿qué pasa si no sucede? ¿Te quedas con un producto de plástico?”, reflexiona. “Tengo una sola vida y no estoy para malgastarla persiguiendo algo que no me nace”.

Además del lanzamiento del disco, el cantante prepara una ambiciosa residencia de conciertos en Sevilla, España, en el Estadio la Cartuja, bajo el concepto Salvaje desde la raíz, que se dividen en: Viernes 13 de junio de 2026 (Viento salvaje), Sábado 14 de junio de 2026 (La cruz salvaje), Jueves 19 de junio de 2026 (Corazón salvaje) y viernes 20 de junio de 2026 (Pueblo Salvaje I y II).

Pueblo Salvaje I sale el 29 de mayo. (Cortesía )

“Va a ser una locura, una fiesta total”, adelanta emocionado.

Cuando llega el momento de elegir una canción favorita de Pueblo Salvaje, le cuesta decidirse. Finalmente menciona “Cambiar”, aunque admite que cada tema tiene una personalidad distinta. “No es un disco monótono”, asegura. “Cada canción tiene su punto”.

Solo podemos decir que nos urge este lanzamiento y que no cabe duda de que será un éxito total.