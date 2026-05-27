El proyecto que reunirá a Anahí y Poncho Herrera por fin fue revelado

Poncho Herrera y Anahí compartirán pantalla nuevamente en Encuentros Sin Fronteras

La serie Encuentros Sin Fronteras llega justo en un momento en el que la emoción por el Mundial comienza a sentirse cada vez más fuerte. Además de su carrera como actor, Poncho Herrera siempre ha demostrado una gran pasión por el futbol, por lo que esta producción representa una combinación natural entre dos de sus mayores intereses.

Anahí y Poncho Herrera (Instagram)

“Hay tantas memorias y hay tantos recuerdos que al final eso fue de lo que trató esa conversación, todos esos recuerdos, esas vivencias del pasado y también muchas anécdotas de Anahí que la conectan con el futbol y que la conectan con recuerdos mundialistas. Entonces fue algo que disfruté enormemente y lo fuimos descubriendo en la conversación”, reveló Herrera durante la presentación del proyecto

El proyecto, que mezcla futbol, entretenimiento y platicas personales, traerá de vuelta a los protagonistas de Rebelde para hablar sobre sus experiencias dentro y fuera de la cancha en el contexto del Mundial de 2026.

Poncho Herrera explicó que la intención de la serie es mostrar cómo el futbol logra conectar a millones de personas más allá del deporte: “Este es un Mundial que, más allá del deporte, nos une a todos. Por eso quisimos hacer este proyecto. Lo que pasó con Anahí en redes sociales fue algo que nadie se esperaba, ese video tuvo 40 millones de vistas”, expresó el actor.

Herrera también reconoció que este reencuentro representaba una conversación pendiente entre ambos después de tantos años: “Creo que nos debíamos una conversación, nos debíamos el poder reencontrarnos y que me contara su perspectiva en estos temas. Agradezco mucho eso a este proyecto”, agregó.