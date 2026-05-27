El proyecto que reunirá a Anahí y Poncho Herrera por fin fue revelado

Hace unos meses, Poncho Herrera sorprendió a los seguidores de RBD al revelar que había trabajado nuevamente junto a Anahí. La noticia generó gran emoción entre los fans de la agrupación.
Ahora finalmente se dieron a conocer más detalles de este esperado reencuentro. El actor y la cantante participarán en Encuentros Sin Fronteras, una serie enfocada en el futbol donde Poncho platicará con distintas personalidades relacionadas con el deporte y el entretenimiento.
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Poncho Herrera y Anahí compartirán pantalla nuevamente en Encuentros Sin Fronteras
La serie Encuentros Sin Fronteras llega justo en un momento en el que la emoción por el Mundial comienza a sentirse cada vez más fuerte. Además de su carrera como actor, Poncho Herrera siempre ha demostrado una gran pasión por el futbol, por lo que esta producción representa una combinación natural entre dos de sus mayores intereses.
“Hay tantas memorias y hay tantos recuerdos que al final eso fue de lo que trató esa conversación, todos esos recuerdos, esas vivencias del pasado y también muchas anécdotas de Anahí que la conectan con el futbol y que la conectan con recuerdos mundialistas. Entonces fue algo que disfruté enormemente y lo fuimos descubriendo en la conversación”, reveló Herrera durante la presentación del proyecto
El proyecto, que mezcla futbol, entretenimiento y platicas personales, traerá de vuelta a los protagonistas de Rebelde para hablar sobre sus experiencias dentro y fuera de la cancha en el contexto del Mundial de 2026.
Poncho Herrera explicó que la intención de la serie es mostrar cómo el futbol logra conectar a millones de personas más allá del deporte: “Este es un Mundial que, más allá del deporte, nos une a todos. Por eso quisimos hacer este proyecto. Lo que pasó con Anahí en redes sociales fue algo que nadie se esperaba, ese video tuvo 40 millones de vistas”, expresó el actor.
Herrera también reconoció que este reencuentro representaba una conversación pendiente entre ambos después de tantos años: “Creo que nos debíamos una conversación, nos debíamos el poder reencontrarnos y que me contara su perspectiva en estos temas. Agradezco mucho eso a este proyecto”, agregó.
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Poncho Herrera descubre el lado futbolero de Anahí
El actor explicó que, aunque existía una idea inicial sobre el rumbo de la entrevista, muchas de las mejores anécdotas surgieron de manera espontánea durante la conversación.
“Había que documentarse muy bien y lo que fue muy interesante es lo que sale que no está planificado. Lo que pasó con Anahí fue eso, uno puede tener una idea de hacia dónde puede ir la conversación, uno tiene tantas memorias y tantos recuerdos que al final eso fue lo que afloró”, comentó Herrera.
Además, adelantó que la cantante compartió varias historias relacionadas con el futbol y los Mundiales que terminaron sorprendiendo incluso al propio actor.
“Hay muchas anécdotas de Anahí que la conectan con el futbol y con recuerdos mundialistas. Fue algo que disfruté profundamente y que no sabía”, agregó.
La serie, producida por ESPN, también contará con la participación de invitados como el escritor Guillermo Arriaga, Martha Higareda, Diego Boneta y exfutbolistas como Sergio Agüero, Hugo Sánchez y Kaká.