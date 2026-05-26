Michael Bublé conquista México con un concierto inolvidable bajo las estrellas

Michael Bublé convirtió la costa del Pacífico mexicano en el escenario de una velada elegante y emotiva como parte de la edición 2026 de VidantaWorld Concert Series, celebrada en Vallarta–Nuevo Nayarit.
Con un espectáculo de más de dos horas, el cantante canadiense ofreció una experiencia con mucha cercanía con el público. Desde el inicio de la noche, el ambiente evocó el glamour de los grandes conciertos internacionales, con una producción cuidada al detalle, visuales envolventes y una atmósfera íntima frente al mar.
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Durante su presentaciób, Michaerl Bublé repasó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, incluyendo Feeling Good, Home, Everything y Cry Me a River, acompañados por una banda en vivo y arreglos que reforzaron el sello clásico y elegante que lo ha convertido en una de las voces más reconocidas del pop contemporáneo.
La presentación de Michael Bublé formó parte de la cartelera 2026 de VidantaWorld Concert Series, una plataforma que en los últimos años ha buscado posicionar a Nuevo Nayarit y Puerto Vallarta como destinos clave para el turismo de entretenimiento y espectáculos de talla internacional.
Más allá del concierto, la experiencia estuvo diseñada para integrar hospitalidad, gastronomía y entretenimiento premium en un mismo espacio. Los asistentes pudieron disfrutar de una propuesta que combinó lujo y cercanía en uno de los escenarios turísticos más importantes del país.
Uno de los puntos destacados del evento fue que las experiencias de VidantaWorld están abiertas tanto para huéspedes frecuentes como para viajeros nacionales e internacionales que buscan una experiencia distinta de turismo y entretenimiento.
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Michael Bublé y una conexión especial con el público mexicano
A lo largo de la noche, Michael Bublé alternó momentos íntimos con interpretaciones llenas de energía y nostalgia. El cantante mostró constantemente cercanía con el público, interactuando entre canciones y agradeciendo el recibimiento en México.
Temas como Sway, Fly Me to the Moon y To Love Somebody provocaron algunos de los momentos más ovacionados del concierto, mientras que el cierre con Always On My Mind dejó una atmósfera emotiva bajo las estrellas.
Con esta presentación, Michael Bublé reafirma el fuerte vínculo que mantiene con el público mexicano y el poder de los conciertos en vivo para transformar destinos turísticos en experiencias memorables.