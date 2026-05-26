Michael Bublé conquista México con un concierto inolvidable bajo las estrellas

Durante su presentaciób, Michaerl Bublé repasó algunos de los temas más emblemáticos de su carrera, incluyendo Feeling Good, Home, Everything y Cry Me a River, acompañados por una banda en vivo y arreglos que reforzaron el sello clásico y elegante que lo ha convertido en una de las voces más reconocidas del pop contemporáneo.

La presentación de Michael Bublé formó parte de la cartelera 2026 de VidantaWorld Concert Series, una plataforma que en los últimos años ha buscado posicionar a Nuevo Nayarit y Puerto Vallarta como destinos clave para el turismo de entretenimiento y espectáculos de talla internacional.

Michael Bublé (Coertesía.)

Más allá del concierto, la experiencia estuvo diseñada para integrar hospitalidad, gastronomía y entretenimiento premium en un mismo espacio. Los asistentes pudieron disfrutar de una propuesta que combinó lujo y cercanía en uno de los escenarios turísticos más importantes del país.

Uno de los puntos destacados del evento fue que las experiencias de VidantaWorld están abiertas tanto para huéspedes frecuentes como para viajeros nacionales e internacionales que buscan una experiencia distinta de turismo y entretenimiento.