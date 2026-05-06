Claudia Sheinbaum recibirá a BTS en Palacio Nacional, saldrán a saludar al balcón

Claudia Sheinbaum recibirá a BTS en Palacio Nacional

Durante su conferencia matutina, la mandataria confirmó que la reunión se llevará a cabo este mismo día a las 17:00 horas. Aunque será un encuentro breve y sin acceso directo para el público por motivos de seguridad, Sheinbaum adelantó la posibilidad de que los integrantes del grupo; RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, se asomen al balcón para saludar a sus fans mexicanas, conocidas como ARMY.

La visita de BTS ocurre a solo un día del inicio de sus conciertos en la Ciudad de México, donde se presentarán el 7, 9 y 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros como parte de su gira mundial ARIRANG.

“Hoy viene el grupo BTS a Palacio Nacional”, informó la presidenta @Claudiashein, en el marco de los tres conciertos que ofrecerá la banda coreana de K-pop en el Estadio GNP Seguros este 7, 9 y 10 de mayo.



“Vienen a las 5 de la tarde, para sus fans, si quieren saludarlos,… pic.twitter.com/iqLIUtrP9t — Canal 22 México (@Canal22) May 6, 2026

La expectativa ha sido desbordante. Los boletos para las tres fechas se agotaron en cuestión de minutos, con más de un millón de personas intentando acceder a cerca de 150 mil entradas disponibles, confirmando el impacto del grupo en el público mexicano.