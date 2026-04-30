Meryl Streep revela la razón por la que estuvo a punto de no hacer 'El diablo viste a la moda'

“Me llamaron y me hicieron una oferta, y dije: ‘No, no lo voy a hacer’. Sabía que iba a ser un éxito y quería ver si duplicaba mi petición. Y enseguida dijeron: ‘Claro’”, recordó Meryl Streep al hablar del guion de la cinta estrenada en 2006.

La actriz explicó que decidió apostar por sí misma y pedir el doble de dinero antes de aceptar el proyecto. Para sorpresa de ella, el estudio accedió de inmediato.

El diablo viste a la moda (IMDB)

La intérprete explicó que en ese momento tenía 56 años y apenas comenzaba a sentirse con la confianza suficiente para exigir lo que consideraba justo. “Ellos me necesitaban”, dijo al recordar esa negociación, que hoy considera una lección importante en su carrera.

Meryl Streep también reveló que incluso contemplaba retirarse antes de aceptar el papel de Miranda Priestly, personaje inspirado parcialmente en Anna Wintour. Sin embargo, el éxito de la película cambió el rumbo de su trayectoria: El diablo viste a la moda recaudó más de 326 millones de dólares en taquilla mundial y le dio a Streep una de las interpretaciones más celebradas de su carrera.