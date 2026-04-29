La visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila a Washington dejó imágenes de protocolo, diplomacia y simbolismo, pero un gesto entre Donald Trump y Melania terminó generando polémica en las redes sociales.
¿Broma inapropiada? El gesto de Donald Trump con Melania roba atención en lavisita de Carlos III
La visita de Estado del rey Carlos III y la reina Camila a Washington dejó imágenes de protocolo, diplomacia y simbolismo, pero un gesto entre Donald Trump y Melania terminó generando polémica en las redes sociales.
Durante la recepción oficial en la Casa Blanca, cámaras captaron al presidente dando una palmada a la primera dama en los glúteos mientras caminaban con los monarcas británicos, una escena que rápidamente se volvió viral y dividió opiniones.
Mientras algunos usuarios lo interpretaron como una interacción espontánea y afectuosa, otros cuestionaron si era apropiado en un acto de alta formalidad. El momento cobró aún más visibilidad porque ocurrió en medio de una visita histórica, la primera de Carlos III a Estados Unidos como rey, marcada por ceremonias, reuniones bilaterales y una cena de Estado en la Casa Blanca.
Trump patted the first lady on the tooshie during arrival ceremony for king and queen. My photo of AP's Jacquelyn Martin's capture of the moment. @AP pic.twitter.com/QBEnf7ULMK— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 28, 2026
Más allá del tono ligero, la visita buscó reforzar la relación especial entre Estados Unidos y Reino Unido, que ahora se encuentran en un contexto político delicado tras el rechazo de Reino Unido para apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán.
Trump bromea sobre su matrimonio con Melania ante Carlos y Camila
Otro de los momentos que llamó la atención durante la recepción oficial fue una broma de Donald Trump sobre su matrimonio con Melania, lanzada en pleno discurso de bienvenida a Carlos III y Camila.
Al hablar sobre la larga historia de amor de los padres del monarca, casados por 63 años, el mandatario ironizó sobre la posibilidad de igualar esa marca junto a la primera dama.
“Ese es un récord que nosotros no podremos igualar, querida… nos irá bien, pero no tan bien”, dijo entre risas, en un comentario que fue recibido con humor por algunos asistentes, pero que en redes sociales fue interpretado por otros como un momento incómodo.
No es la primera vez que los comentarios improvisados de Donald Trump dominan titulares durante eventos oficiales, pero esta vez el chiste sobre su matrimonio añadió una capa de incomodidad y humor que terminó amplificando el interés mediático por una visita que ya tenía enorme peso simbólico.