¿Broma inapropiada? El gesto de Donald Trump con Melania roba atención en lavisita de Carlos III

Durante la recepción oficial en la Casa Blanca, cámaras captaron al presidente dando una palmada a la primera dama en los glúteos mientras caminaban con los monarcas británicos, una escena que rápidamente se volvió viral y dividió opiniones.

Donald Trump, Melania Trump, rey Carlos y Camila. (Getty Images)

Mientras algunos usuarios lo interpretaron como una interacción espontánea y afectuosa, otros cuestionaron si era apropiado en un acto de alta formalidad. El momento cobró aún más visibilidad porque ocurrió en medio de una visita histórica, la primera de Carlos III a Estados Unidos como rey, marcada por ceremonias, reuniones bilaterales y una cena de Estado en la Casa Blanca.

Trump patted the first lady on the tooshie during arrival ceremony for king and queen. My photo of AP's Jacquelyn Martin's capture of the moment. @AP pic.twitter.com/QBEnf7ULMK — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) April 28, 2026

Más allá del tono ligero, la visita buscó reforzar la relación especial entre Estados Unidos y Reino Unido, que ahora se encuentran en un contexto político delicado tras el rechazo de Reino Unido para apoyar a Estados Unidos en la guerra contra Irán.