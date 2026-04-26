Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sellan su amor entre montañas en Machu Picchu

Alejandro Sanz presume su amor con Stephanie Cayo desde Machu Picchu

El viaje se dio en medio de la gira ¿Y Ahora Qué?, de Alejandro Sanz , con la que el cantante se encuentra actualmente de regreso en los escenarios. Antes de retomar sus compromisos musicales el próximo 1 de mayo en Orlando, decidió escaparse con la actriz peruana y disfrutar tiempo de calidad lejos de los reflectores.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo (Instagram)

Medios locales reportaron que ambos también pasearon por Cusco y que en todo momento estuvieron acompañados por personal de seguridad. Aun así, no pasaron desapercibidos entre turistas y visitantes, quienes se acercaron para saludarlos y pedirles algunas fotografías.

Desde sus redes sociales, Sanz compartió una imagen junto a Stephanie con el paisaje andino de fondo, acompañada de un mensaje lleno de cariño hacia el país natal de su pareja: “Perú, el mayor peligro es que te quieras quedar. Y la mayor bendición”.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo (Instagram)

La visita de la pareja también incluyó un gesto especial: ambos dejaron mensajes en el libro oficial del recinto. Según trascendió, el intérprete español escribió que se trató de “una experiencia que te hace mejor persona”, mientras que la actriz se despidió en quechua con la frase “tupananchiskama”, que significa “hasta que nos volvamos a encontrar”.