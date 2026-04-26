Alejandro Sanz y Stephanie Cayo aprovecharon una pausa en la agenda del artista para disfrutar de unos días juntos en Perú. La pareja eligió como destino uno de los sitios más representativos del país: Machu Picchu, donde fueron vistos recorriendo la zona turística.
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sellan su amor entre montañas en Machu Picchu
Alejandro Sanz presume su amor con Stephanie Cayo desde Machu Picchu
El viaje se dio en medio de la gira ¿Y Ahora Qué?, de Alejandro Sanz , con la que el cantante se encuentra actualmente de regreso en los escenarios. Antes de retomar sus compromisos musicales el próximo 1 de mayo en Orlando, decidió escaparse con la actriz peruana y disfrutar tiempo de calidad lejos de los reflectores.
Medios locales reportaron que ambos también pasearon por Cusco y que en todo momento estuvieron acompañados por personal de seguridad. Aun así, no pasaron desapercibidos entre turistas y visitantes, quienes se acercaron para saludarlos y pedirles algunas fotografías.
Desde sus redes sociales, Sanz compartió una imagen junto a Stephanie con el paisaje andino de fondo, acompañada de un mensaje lleno de cariño hacia el país natal de su pareja: “Perú, el mayor peligro es que te quieras quedar. Y la mayor bendición”.
La visita de la pareja también incluyó un gesto especial: ambos dejaron mensajes en el libro oficial del recinto. Según trascendió, el intérprete español escribió que se trató de “una experiencia que te hace mejor persona”, mientras que la actriz se despidió en quechua con la frase “tupananchiskama”, que significa “hasta que nos volvamos a encontrar”.
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo viven su amor sin esconderse
Este viaje romántico llega poco después de que Alejandro Sanz y Stephanie Cayo hicieran oficial su relación. Fue en febrero, durante un concierto en Lima, cuando la actriz apareció sorpresivamente en el escenario y ambos se abrazaron frente al público, confirmando así el romance que ya se comentaba desde semanas atrás.
Además, la semana pasada, durante su presentación en el Barclays Center, el cantante contó con la presencia de la actriz entre el público. Sin embargo, la actriz no se quedó solo como espectadora, ya que en uno de los momentos más especiales del show fue invitada a subir al escenario, donde ambos compartieron un baile frente a miles de asistentes y sellaron la escena con un tierno beso.
Este gesto, ocurrido en pleno concierto en Nueva York y apenas días después de celebrar juntos el cumpleaños número 38 de la actriz, dejó en evidencia que la pareja ya no oculta su romance y lo vive abiertamente, incluso ante miles de fans.