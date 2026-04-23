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Espectáculos

Chayanne conquista el Auditorio Nacional con un show lleno de éxitos y nostalgia

Chayanne regresó al Auditorio Nacional con un show cargado de nostalgia, energía y éxitos que hicieron vibrar a miles de fans.
jue 23 abril 2026 08:05 AM
(Obligatorio)
Chayanne en el Auditorio Nacional (Alfonso Manzano)

El esperado regreso de Chayanne al Auditorio Nacional no fue solo un concierto: fue una celebración colectiva. Con un souldout desde su anuncio y un público entregado desde el primer minuto, el artista confirmó por qué sigue siendo uno de los favoritos del público mexicano.

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Chayanne conquista el Auditorio Nacional con un show lleno de éxitos y nostalgia

Como parte de su gira Bailemos Otra Vez Tour, el cantante puertorriqueño ofreció un espectáculo que combinó coreografías, producción visual y una conexión emocional constante con sus fans, quienes corearon cada canción como si el tiempo no hubiera pasado.

El show estuvo construido como un viaje por su carrera, con un setlist que incluyó clásicos infaltables como “Salomé”, “Provócame”, “Dejaría todo” y “Tiempo de vals”, además de temas más recientes.

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Chayanne en el Auditorio Nacional (Alfonso Manzano)

"Está noche ustedes mandan, que yo obedezcooooo", saludó a su público Chayanne por primera vez.

La estructura del concierto mantuvo un ritmo dinámico, alternando momentos románticos con bloques de alta energía. Canciones como “Fiesta en América”, “Humanos a Marte” desataron los momentos más eufóricos de la noche.

"Empecé a los diez años y han pasado 35 y aquí seguimos. Gracias, México lindo y querido… ¡qué bonita frase que lo dice todo!", dijo el puertoriqueño ante un Auditorio Nacional abarrotado.

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El cierre, con “Torero”, confirmó lo evidente: Chayanne no solo interpreta sus éxitos, los convierte en experiencias colectivas que siguen vigentes generación tras generación.

El regreso de Chayanne al Auditorio Nacional

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Chayanne en el Auditorio Nacional
Alfonso Manzano
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Alfonso Manzano
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Chayanne en el Auditorio Nacional
Alfonso Manzano
(Obligatorio)

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Chayanne en el Auditorio Nacional
Alfonso Manzano

Con este regreso al Auditorio Nacional, Chayanne reafirma su lugar como uno de los grandes referentes del pop latino. Su capacidad para mantenerse vigente no solo radica en sus éxitos, sino en su conexión con el público.

Años después de sus primeras presentaciones en este mismo escenario, el cantante demuestra que su fórmula sigue intacta: carisma, disciplina y una entrega absoluta sobre el escenario.

Porque si algo quedó claro en estas noches en la Ciudad de México, es que hay artistas que no solo regresan… vuelven a casa.

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Chayanne

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abril 2026

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