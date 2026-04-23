Chayanne conquista el Auditorio Nacional con un show lleno de éxitos y nostalgia

Como parte de su gira Bailemos Otra Vez Tour, el cantante puertorriqueño ofreció un espectáculo que combinó coreografías, producción visual y una conexión emocional constante con sus fans, quienes corearon cada canción como si el tiempo no hubiera pasado.

El show estuvo construido como un viaje por su carrera, con un setlist que incluyó clásicos infaltables como “Salomé”, “Provócame”, “Dejaría todo” y “Tiempo de vals”, además de temas más recientes.

Chayanne en el Auditorio Nacional (Alfonso Manzano)

"Está noche ustedes mandan, que yo obedezcooooo", saludó a su público Chayanne por primera vez.

La estructura del concierto mantuvo un ritmo dinámico, alternando momentos románticos con bloques de alta energía. Canciones como “Fiesta en América”, “Humanos a Marte” desataron los momentos más eufóricos de la noche.

"Empecé a los diez años y han pasado 35 y aquí seguimos. Gracias, México lindo y querido… ¡qué bonita frase que lo dice todo!", dijo el puertoriqueño ante un Auditorio Nacional abarrotado.