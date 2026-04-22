La empresaria e influencer Kylie Jenner enfrenta una demanda en Los Ángeles interpuesta por una exempleada doméstica que la acusa de haber trabajado en un entorno marcado por discriminación, acoso y condiciones laborales tóxicas.
Kylie Jenner es demandada por ex empleada: la acusa de discriminación y ambiente laboral tóxico
Ex empleada demanda a Kylie Jenner por discriminación y ambiente laboral tóxico
De acuerdo con documentos judiciales citados por People, la denunciante, Angélica Vázquez, asegura que durante su empleo, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, fue víctima de hostilidad constante, humillaciones públicas y comentarios ofensivos relacionados con su origen salvadoreño y su religión católica.
Según la demanda, Angélica Vázquez fue asignada a las tareas más pesadas y menos deseadas, además de ser excluida de su equipo y ridiculizada por su acento. También denuncia episodios de agresión física, como el lanzamiento de objetos, y un trato degradante por parte de sus supervisoras.
La exempleada sostiene que, tras presentar quejas formales, la situación empeoró: sufrió reducción de horas, mayor carga laboral y un ambiente aún más hostil. Estas condiciones, afirma, derivaron en ansiedad y síntomas compatibles con estrés postraumático, lo que la llevó a solicitar una baja médica antes de renunciar
Además de los daños emocionales, la demanda incluye reclamaciones por salarios no pagados, falta de descansos y otros beneficios laborales.
¿Cuál es el papel de Kylie Jenner en la demanda?
Aunque Kylie Jenner figura como demandada, los documentos no la acusan directamente de haber ejercido el acoso. Sin embargo, sí se le señala por presuntamente no intervenir ni tomar medidas tras recibir las quejas internas de la trabajadora.
En la denuncia también aparecen empresas vinculadas a la gestión del personal doméstico, como Tri Star Services y Maison Family Services, lo que sugiere que el caso podría escalar hacia una revisión más amplia de las condiciones laborales dentro de estas estructuras.
Hasta ahora, ni Kylie Jenner ni sus representantes han emitido una postura pública sobre las acusaciones. Algunas versiones cercanas a ella, sin embargo, apuntan a supuestos problemas laborales por parte de la exempleada, lo que anticipa una disputa legal compleja.