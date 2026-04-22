Kylie Jenner es demandada por ex empleada: la acusa de discriminación y ambiente laboral tóxico

Ex empleada demanda a Kylie Jenner por discriminación y ambiente laboral tóxico

De acuerdo con documentos judiciales citados por People, la denunciante, Angélica Vázquez, asegura que durante su empleo, entre septiembre de 2024 y agosto de 2025, fue víctima de hostilidad constante, humillaciones públicas y comentarios ofensivos relacionados con su origen salvadoreño y su religión católica.

Según la demanda, Angélica Vázquez fue asignada a las tareas más pesadas y menos deseadas, además de ser excluida de su equipo y ridiculizada por su acento. También denuncia episodios de agresión física, como el lanzamiento de objetos, y un trato degradante por parte de sus supervisoras.

The Moment es la primera película en la que Kylie Jenner actuará. (Getty Images)

La exempleada sostiene que, tras presentar quejas formales, la situación empeoró: sufrió reducción de horas, mayor carga laboral y un ambiente aún más hostil. Estas condiciones, afirma, derivaron en ansiedad y síntomas compatibles con estrés postraumático, lo que la llevó a solicitar una baja médica antes de renunciar

Además de los daños emocionales, la demanda incluye reclamaciones por salarios no pagados, falta de descansos y otros beneficios laborales.