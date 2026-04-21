Caitlyn Jenner recurre a Trump tras verse impactada por sus políticas contra las personas trans

Las políticas de Donald Trump contra las personas trans

Durante una conversación para el podcast Tomi Lahren is Fearless, Jenner explicó que una orden ejecutiva ha afectado directamente su capacidad para actualizar su documentación como mujer trans.

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“Hoy en día, la documentación es extremadamente importante. A cada rato tienes que mostrar identificación, identificación, identificación”, dijo Jenner, de 76 años. “En mi posición, que he hecho una transición, trabajé muy, muy duro. Trabajé con un despacho de abogados para asegurarme de que todo cambiara de ‘M’ a ‘F’, hasta mi acta de nacimiento".

“Todos mis documentos estaban correctos, mi pasaporte, mi global entry — viajaba por todo el mundo", añadió. Sin embargo, explicó que al renovar su pasaporte, el nuevo documento indicaba su sexo como “Masculino”.

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Jenner señaló que intentó corregir el marcador de género enviando una copia física de su acta de nacimiento modificada al Departamento de Estado. “Hice todo,” dijo, “y me lo regresaron, ‘M’, no lo cambiaron".

“¿Qué hago?”, agregó. “Esto es un tema de seguridad".

Una de las primeras —y más polémicas— órdenes ejecutivas que Donald Trump firmó al regresar a la presidencia el 20 de enero de 2025 llevó por título “Defender a las mujeres del extremismo de la ideología de género y restablecer la verdad biológica en el Gobierno federal”. El objetivo de la norma fue eliminar el reconocimiento de las personas trans y la diversidad, estableciendo que solo existen hombres y mujeres.

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“La política de Estados Unidos es reconocer dos sexos, masculino y femenino. Estos sexos no son cambiantes y se basan en una realidad fundamental e incontrovertible”, señala el documento.

La orden también establece que los documentos oficiales deben reflejar el sexo de una persona “en el momento de la concepción”, lo que ha obligado a que pasaportes y otros identificadores solo incluyan una de esas dos categorías bajo ese criterio.

En el texto oficial también se indica: “En todo el país, ideólogos que niegan la realidad biológica del sexo han utilizado cada vez más medios legales y sociales coercitivos para permitir que hombres se identifiquen como mujeres.” Y añade: “Esto está mal.”

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Estos lineamientos llevaron a la suspensión de solicitudes para cambiar el marcador de género en los pasaportes.

En noviembre, la Corte Suprema falló a favor de la administración Trump después de que tribunales inferiores respaldaran a un grupo de personas trans y no binarias que argumentaban que la política estaba motivada por una “animadversión inadmisible”.

Jenner explicó que intentó comunicarse directamente con Trump sobre su caso. “Estuve en Mar-a-Lago hace dos meses, escribí una carta explicando todo esto, cómo me está afectando a mí y a muchas otras personas,” dijo.

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“Desafortunadamente, él no estaba ese fin de semana. Un agente del Servicio Secreto dijo que podía hacérsela llegar, ponerla en su escritorio”, añadió. “No he tenido respuesta. Está un poco ocupado en este momento. Lo de mi marcador de género no es lo más importante ahora, ¿ok? Lo entiendo, y no lo culpo en absoluto. Amo al tipo y amo lo que está haciendo".

La Casa Blanca no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios.

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Otras figuras públicas trans, como Hunter Schafer, han hablado sobre experiencias similares tras recibir documentos que reflejan su sexo asignado al nacer en lugar de su identidad de género.

De acuerdo con datos del Williams Institute, en 2021 se estimaba que alrededor de 476,000 adultos trans en Estados Unidos no contaban con documentos de identidad que reflejaran correctamente su género.