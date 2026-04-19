Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules fusionan ópera y cumbia en el Zócalo

Andrea Bocelli y Los Ángeles Azules hacen vibrar el Zócalo

Acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería, el tenor italiano Andrea Bocelli compartió el escenario con invitados especiales: el grupo Los Ángeles Azules y la cantautora Ximena Sariñana.

Andrea Bocelli y Ximena Sariñana (Alfonso Manzano)

También participaron la soprano Larisa Martínez, la soprano Pia Toscano, el barítono Juan Carlos Heredia, la violinista Rusanda Panfili, un coro y bailarines de ballet.

El repertorio combinó piezas clásicas y ópera con momentos emotivos y festivos. Entre los temas más destacados y aplaudidos estuvieron fragmentos de Carmen (Toreador de Georges Bizet), La Traviata (Brindis, junto a Larisa Martínez) y Rigoletto (La donna è mobile, de Giuseppe Verdi). También resonaron O Fortuna de Carmina Burana y pasajes de Los pescadores de Perlas.