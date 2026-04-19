Alejandro Sanz reafirma su romance con Stephanie Cayo con un tierno beso en pleno concierto

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizan beso en pleno concierto

El momento que más dio de qué hablar llegó justo antes de que Stephanie Cayo bajara del escenario, cuando Alejandro Sanz la sorprendió con un beso que provocó la ovación del público y dejó ver lo bien que va su relación.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo (Instagram)

Todo ocurrió durante la interpretación de “Hoy no me siento bien”, cuando el cantante la invitó a subir al escenario. Ahí, la actriz se integró al show y ambos compartieron un momento de complicidad que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Ya sobre el escenario, bailaron juntos y se mostraron muy cercanos. Antes de despedirse, sellaron el instante con un beso que desató los aplausos y confirmó lo que hasta hace poco eran solo rumores.

Después del concierto, el artista compartió imágenes del momento en sus redes sociales, acompañadas de un mensaje sobre su paso por Brooklyn: “Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia”.