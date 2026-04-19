Alejandro Sanz reafirma su romance con Stephanie Cayo con un tierno beso en pleno concierto

El romance entre Alejandro Sanz y Stephanie Cayosigue tomando fuerza. La pareja se encuentra en Nueva York, donde el cantante hizo una parada como parte de su gira internacional con el espectáculo ¿Y ahora qué?.
El sábado, durante su presentación en el Barclays Center en Brooklyn, la actriz peruana estuvo presente entre el público, pero no se quedó solo como espectadora. En un momento especial del show, el cantante la invitó a subir al escenario para compartir un baile frente a todos para luego darse un tierno beso.
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Alejandro Sanz y Stephanie Cayo protagonizan beso en pleno concierto
El momento que más dio de qué hablar llegó justo antes de que Stephanie Cayo bajara del escenario, cuando Alejandro Sanz la sorprendió con un beso que provocó la ovación del público y dejó ver lo bien que va su relación.
Todo ocurrió durante la interpretación de “Hoy no me siento bien”, cuando el cantante la invitó a subir al escenario. Ahí, la actriz se integró al show y ambos compartieron un momento de complicidad que rápidamente se volvió viral en redes sociales.
Ya sobre el escenario, bailaron juntos y se mostraron muy cercanos. Antes de despedirse, sellaron el instante con un beso que desató los aplausos y confirmó lo que hasta hace poco eran solo rumores.
Después del concierto, el artista compartió imágenes del momento en sus redes sociales, acompañadas de un mensaje sobre su paso por Brooklyn: “Hay lugares que te obligan a ser espectador y otros que te arrastran a formar parte de su historia”.
Los primeros rumores surgieron en diciembre de 2023, cuando ambos compartieron una imagen juntos en redes sociales. En ese momento, la actriz aclaró que solo eran amigos, aunque las especulaciones no tardaron en crecer.
Con los meses, las señales fueron más evidentes. A finales de 2025, tras la ruptura del cantante con Candela Márquez, comenzaron a surgir versiones sobre un posible acercamiento entre ellos.
Poco después, unas imágenes de un beso durante un concierto en Guayaquil reforzaron los rumores, mientras que sus publicaciones en redes dejaban ver una relación cada vez más cercana. Incluso en abril, Sanz compartió una captura de una videollamada con Cayo, en la que ambos aparecían sonrientes, lo que muchos interpretaron como una confirmación indirecta.
Ahora, el beso en pleno concierto en Nueva York, días después de celebrar juntos el cumpleaños número 38 de la actriz, parece dejarlo claro: la pareja ya no oculta su romance y lo vive abiertamente, incluso frente a miles de fans.