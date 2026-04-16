Lucero se une a los festejos por los 40 años de carrera de Mijares: 'Te quiero muchísimo'

Lucero está orgullosa de los 40 años de trayectoria de Mijares

Durante el concierto de Mijares en el Auditorio Nacional de la CDMX, con el que continúa su celebración por 40 años de carrera, el cantante tuvo una invitada de lujo: Su exesposa, la querida Lucero.

Antes de comenzar a interpretar El Privilegio de Amar, una de las canciones que comparten como pareja, Lucero pidió permiso al público para poder dar un mensaje al papá de sus hijos.



@lalo83449 Lucero y Mijares - Mijares Sinfónico - “El privilegio de amar” - Auditorio Nacional ♬ sonido original - Lalo

“Tengo que decir que estoy muy orgullosa del artista que eres, del hombre que eres, del papá que eres para nuestros hijos y me alegra profundamente celebrar contigo tus 40 años de carrera”, mencionó la mexicana, quien continuó felicitando a Mijares.

Las palabras de Lucero emocionaron al público que comenzó a pedirles a gritos a los cantantes que se dieran un beso; sin embargo, Lucero respondió con humor: “Ya nos dimos unos hace tiempo”.