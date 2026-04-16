Ethan Jamieson, actor de 'Los Juegos del Hambre', es arrestado por agresión con arma de fuego

¿Quién es Ethan Jamieson?

Nacido el 27 de abril de 1998 en Carolina del Norte, Jamieson es un actor estadounidense mejor conocido por los papeles que interpretó durante su infancia.

Debutó en la película The Rusty Bucket Kids: Lincoln, Journey to 16 cuando tenía 12 años, donde interpretó a Ethan. Poco después, participó en el cortometraje Gravity, una producción independiente de 2010.

Ethan Jamieson en Los Juegos del Hambre. (IMDB)

Sin duda, el trabajo que le otorgó mayor reconocimiento fue su aparición como el tributo masculino del Distrito 4 en Los Juegos del Hambre, la exitosa película de 2012.

Posteriormente, Jamieson actuó en un episodio de la serie Justified de 2013, donde interpretó a Milo Truth. Después de eso, el actor se alejó de la industria del entretenimiento y mantuvo un perfil bajo durante varios años.

Las producciones donde Ethan Jamieson apareció: The Rusty Bucket Kids: Lincoln, Journey to 16 y Justified. (IMDB)

¿Qué hizo Ethan Jamieson?

De acuerdo con información de People, el actor fue arrestado la semana pasada tras presuntamente atacar a tres hombres con una pistola semiautomática de 9 mm con intención de asesinato.

El incidente ocurrió el 22 de marzo alrededor de las 9:52 p.m., cuando se reportaron disparos, según el Departamento de Policía de Raleigh. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a una de las víctimas, quien declaró que “un sospechoso desconocido que conducía una bicicleta eléctrica había disparado contra su coche mientras manejaban”. En el automóvil viajaban tres personas al momento del ataque.

Ethan Jamieson ya había sido arrestado previamente. (Raleigh Police Department)

"Durante el transcurso de la investigación, los detectives identificaron a Ethan Jamieson como el individuo que hizo un único disparo en dirección al coche de las víctimas”, señaló el Departamento de Policía.

El 9 de abril se le negó la libertad bajo fianza, por lo que permanecerá detenido hasta la audiencia en la que se le dictamine su sentencia, programada para el 30 de abril.