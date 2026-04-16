Ethan Jamieson, conocido principalmente por su participación en Los Juegos del Hambre, fue arrestado por una presunta agresión con arma de fuego el pasado 8 de abril en Carolina del Norte, según documentos oficiales obtenidos por People.
El exactor enfrenta cargos por un supuesto ataque armado que habría puesto en riesgo la vida de tres personas, en un caso que ha sorprendido a quienes recuerdan su paso por Hollywood.
Ethan Jamieson, actor de 'Los Juegos del Hambre', es arrestado por agresión con arma de fuego
Ethan Jamieson, conocido principalmente por su participación en Los Juegos del Hambre, fue arrestado por una presunta agresión con arma de fuego el pasado 8 de abril en Carolina del Norte, según documentos oficiales obtenidos por People.
¿Quién es Ethan Jamieson?
Nacido el 27 de abril de 1998 en Carolina del Norte, Jamieson es un actor estadounidense mejor conocido por los papeles que interpretó durante su infancia.
Debutó en la película The Rusty Bucket Kids: Lincoln, Journey to 16 cuando tenía 12 años, donde interpretó a Ethan. Poco después, participó en el cortometraje Gravity, una producción independiente de 2010.
Sin duda, el trabajo que le otorgó mayor reconocimiento fue su aparición como el tributo masculino del Distrito 4 en Los Juegos del Hambre, la exitosa película de 2012.
Posteriormente, Jamieson actuó en un episodio de la serie Justified de 2013, donde interpretó a Milo Truth. Después de eso, el actor se alejó de la industria del entretenimiento y mantuvo un perfil bajo durante varios años.
¿Qué hizo Ethan Jamieson?
De acuerdo con información de People, el actor fue arrestado la semana pasada tras presuntamente atacar a tres hombres con una pistola semiautomática de 9 mm con intención de asesinato.
El incidente ocurrió el 22 de marzo alrededor de las 9:52 p.m., cuando se reportaron disparos, según el Departamento de Policía de Raleigh. Al llegar al lugar, las autoridades encontraron a una de las víctimas, quien declaró que “un sospechoso desconocido que conducía una bicicleta eléctrica había disparado contra su coche mientras manejaban”. En el automóvil viajaban tres personas al momento del ataque.
"Durante el transcurso de la investigación, los detectives identificaron a Ethan Jamieson como el individuo que hizo un único disparo en dirección al coche de las víctimas”, señaló el Departamento de Policía.
El 9 de abril se le negó la libertad bajo fianza, por lo que permanecerá detenido hasta la audiencia en la que se le dictamine su sentencia, programada para el 30 de abril.
Antecedentes penales de Ethan Jamieson
Este es su segundo arresto registrado, pues el actor ya había tenido problemas con la ley previamente en Carolina del Norte.
En marzo de 2025, Jamieson fue arrestado en Raleigh por resistirse a un funcionario público el día 21, de acuerdo con documentos judiciales obtenidos por People. Fue sentenciado tres días después del incidente, el 26 de marzo de 2025, aunque no se ha dado a conocer públicamente cuál fue la condena exacta.