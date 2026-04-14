'Quiero retirarme y quedarme en casa con mis hijos': Alec Baldwin habla del impacto del caso 'Rust'

El impacto personal y de salud tras el caso

Rust

Alec Baldwin se sinceró sobre los problemas de salud que ha experimentado a raíz de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, que lo llevó a enfrentar un juicio por homicidio involuntario. El actor explicó que, además del proceso legal, su salud se vio seriamente afectada mientras intentaba terminar la película.

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"Eso fue indescriptiblemente difícil de manejar", dijo el actor de 68 años en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, publicado el lunes 13 de abril.

En 2024, los cargos por homicidio involuntario en su contra fueron desestimados con perjuicio, después de que un juez determinara que los fiscales retuvieron evidencia que podría haber ayudado a esclarecer cómo llegó munición real al set.

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La situación fue "muy dolorosa", explicó Baldwin. "Terminé quedándome mucho en casa. Estuve en casa con mis hijos durante tres años y medio — casi no trabajé… Ya no quiero salir de mi casa. No quiero. Ya no quiero trabajar. No quiero. De verdad no. Quiero retirarme y quedarme en casa con mis hijos”, dijo sobre los siete hijos que tiene con su esposa, Hilaria Baldwin , de 42 años.

Alec también es padre de Ireland Baldwin, fruto de su relación con su exesposa Kim Basinger.

Terminar el western independiente también fue complicado para el actor. "Tuvimos que regresar a terminar la película Rust en Montana como parte del acuerdo con su esposo", explicó Baldwin sobre la demanda por homicidio culposo que Matthew Hutchins presentó en febrero de 2022.