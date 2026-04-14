Alec Baldwin habló recientemente sobre las secuelas físicas y emocionales que ha enfrentado desde el incidente ocurrido en 2021 durante el rodaje de Rust: el asesinato involuntario de la directora de fotografía Halyna Hutchins .
'Quiero retirarme y quedarme en casa con mis hijos': Alec Baldwin habla del impacto del caso 'Rust'
El impacto personal y de salud tras el caso
Rust
Alec Baldwin se sinceró sobre los problemas de salud que ha experimentado a raíz de la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins, que lo llevó a enfrentar un juicio por homicidio involuntario. El actor explicó que, además del proceso legal, su salud se vio seriamente afectada mientras intentaba terminar la película.
"Eso fue indescriptiblemente difícil de manejar", dijo el actor de 68 años en el podcast Awards Chatter de The Hollywood Reporter, publicado el lunes 13 de abril.
En 2024, los cargos por homicidio involuntario en su contra fueron desestimados con perjuicio, después de que un juez determinara que los fiscales retuvieron evidencia que podría haber ayudado a esclarecer cómo llegó munición real al set.
La situación fue "muy dolorosa", explicó Baldwin. "Terminé quedándome mucho en casa. Estuve en casa con mis hijos durante tres años y medio — casi no trabajé… Ya no quiero salir de mi casa. No quiero. Ya no quiero trabajar. No quiero. De verdad no. Quiero retirarme y quedarme en casa con mis hijos”, dijo sobre los siete hijos que tiene con su esposa, Hilaria Baldwin , de 42 años.
Alec también es padre de Ireland Baldwin, fruto de su relación con su exesposa Kim Basinger.
Terminar el western independiente también fue complicado para el actor. "Tuvimos que regresar a terminar la película Rust en Montana como parte del acuerdo con su esposo", explicó Baldwin sobre la demanda por homicidio culposo que Matthew Hutchins presentó en febrero de 2022.
Aunque lograron finalizar la película, Baldwin señaló: "Me afectó en todos los sentidos — financieramente, en mi carrera, a mi esposa, a mis hijos, a mi salud. Estaba muy enfermo. O sea, teníamos que terminar. Le entregamos la película y le dijimos: ‘Tú véndela y haz lo que quieras con ella’. Así que tuve que ir [a terminarla], y estaba realmente enfermo — tenía una condición nerviosa que te da cuando tomas medicamentos para la presión arterial, hipotensión ortostática, en la que te desmayas."
La hipotensión ortostática ocurre cuando hay una caída repentina de la presión arterial al ponerse de pie después de estar sentado o acostado, lo que puede provocar desmayos.
Baldwin explicó que su caso fue tan severo que: "Me desmayé tres veces durante el fin de semana del Día de San Patricio de ese año, y una vez caí encima de mi esposa. Fue una locura. Fue horrible. Entonces me meto a la cama. Estoy en cama ocho días. No puedo levantarme. No puedo caminar. Tuve que ir a terapia física durante dos semanas."
A pesar de todo, el actor logró completar la película. "Tuve que subirme a un caballo y regresar a Montana para terminar la película, o me iban a demandar hasta el infierno. Así que lo logré — llegué allá, y no di la actuación que quería dar porque estaba enfermo, pero hice lo mejor que pude."
Tras sus declaraciones, Baldwin hizo una videollamada a su esposa Hilaria frente a la audiencia del podcast y le dijo: "Les dije que si no fuera por ti, no habría sobrevivido a toda la situación de Rust, así que gracias."