⁠⁠Carlos Rivera y Carlos Baute asisten al partido de Messi con el Inter Miami, ¿habrá colaboración futbolera?

Carlos Baute y Carlos Rivera disfrutaron del partido del Inter Miami

A través de su cuenta de Instagram, Carlos Rivera presumió su asistencia al último partido del Inter Miami del 11 de abril, contra los New York RB, donde estuvo acompañado de Carlos Baute. En las fotos compartidas por el cantante mexicano, se le puede ver posando en la cancha del Nu Stadium. Además posteó videos de jugadas de Lionel Messi en la cancha.

Carlos Rivera en la cancha del Nu Stadium. (Instagram - @carlosrivera)

Dentro de la publicación también se pueden apreciar fotografías de Rivera junto a Carlos Baute, ambos sonrientes y con playeras del Inter Miami con sus respectivos apellidos, Rivera y Baute, que el mismo equipo les regaló. En una fotografía también se puede ver a los cantantes siendo entrevistados por Rodolfo ‘El Chamo’ Soules, la voz del equipo.

El Inter Miami les regaló playeras personalizadas. (Instagram - @carlosrivera)

El cantante de Que lo Nuestro Se Quede Nuestro acompañó las fotografías con un mensaje: “Ya que andamos en Miami nos vinimos al nuevo estadio del @intermiamicf junto con mi hermano @carlosbaute. Que tremendo es poder ver a @leomessi jugar. Gracias a todo el equipo del Inter por las atenciones”. Baute respondió comentando “Querido amigo que bien la pasamos!!!”.

En su cuenta de Instagram, Baute también compartió fotografías del evento y agregó el texto “Qué día tan especial ayer: fútbol, música y emoción. Gracias a @intermiamicf y @rodolfoelchamo por la invitación y las atenciones. Hermano @carlosrivera, qué bien la pasamos. Pronto les cuento la sorpresa que se viene”.