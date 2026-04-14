Carlos Rivera sorprendió a sus seguidores al publicar fotografías junto al cantante Carlos Baute durante el partido entre el Inter Miami y los New York RB. La amistad entre Baute y Rivera se había mantenido hasta ahora en la escena musical (por ejemplo, cuando el venezolano fue invitado a un concierto del mexicano), por lo que llamó la atención que se reunieran ahora en el estadio.
Carlos Rivera y Carlos Baute asisten al partido de Messi con el Inter Miami, ¿habrá colaboración futbolera?
Carlos Baute y Carlos Rivera disfrutaron del partido del Inter Miami
A través de su cuenta de Instagram, Carlos Rivera presumió su asistencia al último partido del Inter Miami del 11 de abril, contra los New York RB, donde estuvo acompañado de Carlos Baute. En las fotos compartidas por el cantante mexicano, se le puede ver posando en la cancha del Nu Stadium. Además posteó videos de jugadas de Lionel Messi en la cancha.
Dentro de la publicación también se pueden apreciar fotografías de Rivera junto a Carlos Baute, ambos sonrientes y con playeras del Inter Miami con sus respectivos apellidos, Rivera y Baute, que el mismo equipo les regaló. En una fotografía también se puede ver a los cantantes siendo entrevistados por Rodolfo ‘El Chamo’ Soules, la voz del equipo.
El cantante de Que lo Nuestro Se Quede Nuestro acompañó las fotografías con un mensaje: “Ya que andamos en Miami nos vinimos al nuevo estadio del @intermiamicf junto con mi hermano @carlosbaute. Que tremendo es poder ver a @leomessi jugar. Gracias a todo el equipo del Inter por las atenciones”. Baute respondió comentando “Querido amigo que bien la pasamos!!!”.
En su cuenta de Instagram, Baute también compartió fotografías del evento y agregó el texto “Qué día tan especial ayer: fútbol, música y emoción. Gracias a @intermiamicf y @rodolfoelchamo por la invitación y las atenciones. Hermano @carlosrivera, qué bien la pasamos. Pronto les cuento la sorpresa que se viene”.
La amistad de Carlos Rivera y Carlos Baute
En 2016, Carlos Baute y Carlos Rivera colaboraron musicalmente en la canción Deja amarte, que forma parte del disco Yo creo del mexicano. En esa ocasión, los dos trabajaron como compositores y letristas; sin embargo, Rivera es únicamente el intérprete.
Dentro del tour de ese mismo disco, Yo Creo Tour, Carlos Rivera invitó a Carlos Baute a un concierto para interpretar esta canción en conjunto. En una publicación de Facebook, Rivera compartió este momento diciendo “¡Hermano Carlos Baute gracias por tu energía y tu cariño de siempre! Qué alegría poder cantar nuestra canción juntos allí. #DejaAmarte”.
Lo que hizo a esta interpretación especial, además de la aparición del intérprete de Colgando en tus manos, fue el hecho de que la canción comienza con el verso “Por las calles de Madrid, todo me recuerda a ti” y el concierto se llevó a cabo en Madrid.
Se levantan las sospechas de una colaboración entre Carlos Baute y Carlos Rivera
Debido a este sorpresivo encuentro entre Carlos Rivera y Carlos Baute, los fans de ambos comenzaron a sospechar que este encuentro podría terminar en una colaboración musical.
Este rumor ganó más fuerza debido a la publicación de Instagram de Carlos Baute, donde termina diciendo “Pronto les cuento la sorpresa que se viene”. Hasta ahora no ha habido una declaración por parte de alguno de los dos Carlos que pueda confirmar o negar este rumor.
Carlos Baute y Carlos Rivera son dos de los artistas más reconocidos en el pop en español, sobre todo en las baladas románticas. Su visita al partido del Inter Miami levanta la sospecha de una posible colaboración, que si bien aún es únicamente un rumor, sin duda sería una canción exitosa.