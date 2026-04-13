Katy Perry responde a las acusaciones de abuso sexual de la actriz Ruby Rose

La acusación de Ruby Rose contra Katy Perry por presunto abuso

Tras la sorpresiva aparición de Katy Perry y su novio, Justin Trudeau, en el show de Justin Bieber en Coachella, la actriz Ruby Rose publicó en Threads: “Katy Perry me agredió sexualmente en el Spice Market Nightclub en Melbourne. ¿A quién cara*** le importa lo que ella piense?”.

La actriz también relató el supuesto suceso: “Se inclinó, echó su ropa interior hacia un lado y frotó su asquerosa vag*** en mi cara hasta que abrí los ojos y yo vomité”. La australiana también mencionó que por años había contado el momento como “una historia divertida de borrachas”.

Con esta fotografía Katy confirmó su relación. (Instagram - @katyperry)

Ruby agregó que no había comentado algo sobre este suceso porque Katy Perry la ayudó a tramitar una visa para EUA y porque no sabía como manejar la situación: “Pero ya dije a todo el mundo que no es buena persona”. Rose cuenta que este evento supuestamente sucedió cuando ella estaba en sus 20.