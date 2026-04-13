Katy Perry responde a las acusaciones de abuso sexual de la actriz Ruby Rose

Ruby Rose, conocida por sus papel en la serie Orange is The New Black, ocupa titulares de medios internacionales tras publicar en redes sociales que Katy Perry la agredió sexualmente hace 20 años, en un club de Melbourne.
Tras el impacto que inmediatamente generaron las acusaciones en todo el mundo, Katy Perry las tachó de falsas a través de su portavoz.
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La acusación de Ruby Rose contra Katy Perry por presunto abuso
Tras la sorpresiva aparición de Katy Perry y su novio, Justin Trudeau, en el show de Justin Bieber en Coachella, la actriz Ruby Rose publicó en Threads: “Katy Perry me agredió sexualmente en el Spice Market Nightclub en Melbourne. ¿A quién cara*** le importa lo que ella piense?”.
La actriz también relató el supuesto suceso: “Se inclinó, echó su ropa interior hacia un lado y frotó su asquerosa vag*** en mi cara hasta que abrí los ojos y yo vomité”. La australiana también mencionó que por años había contado el momento como “una historia divertida de borrachas”.
Ruby agregó que no había comentado algo sobre este suceso porque Katy Perry la ayudó a tramitar una visa para EUA y porque no sabía como manejar la situación: “Pero ya dije a todo el mundo que no es buena persona”. Rose cuenta que este evento supuestamente sucedió cuando ella estaba en sus 20.
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Katy Perry responde a las acusaciones de Ruby Rose por agresión sexual
Después de que Ruby Rose desatara polémica por acusar a la cantante Katy Perry de haberla agredido sexualmente cuando estaba en sus 20 en un club de Melbourne, la intérprete de Roar respondió a la actriz de Orange is The New Black.
La cantante respondió, a través de un vocero, que son completamente falsas: “Las alegaciones de Ruby Rose que circulan en redes sociales sobre Katy Perry no solo son categóricamente falsas, son peligrosas y temerarias mentiras”, declaró un representante de Perry a la revista Variety.
“La señorita Rose tiene un historial bien documentado de hacer serias alegaciones en redes sociales en contra de diversos individuos, declaraciones que han sido repetidamente negadas por los involucrados”, agregó el informante. Hasta ahora no ha habido una declaración directamente de Katy Perry.
Tras la publicación del testimonio, usuarios de las redes cuestionaron el hecho de que Ruby hiciera acusaciones 20 años después y que no interpusiera acciones legales. Ante esto, la actriz aseguró que iba saliendo de la estación de policía, dejando entrever que sí denunció el delito.