Ed Sheeran viene a México con su nueva gira ‘Loop Tour’

¿Cuándo será el concierto de Ed Sheeran en la Ciudad de México?

Hasta ahora, Ed Sheeran tiene una única fecha confirmada en México: el 11 de diciembre en el Estadio Ciudad de los Deportes y para anunciarlo compartió un video brindando con margaritas.

Ed Sheeran (Cortesía)

Tras el anuncio, el artista también compartió detalles sobre la venta de boletos. La venta general comenzará el lunes 20 de abril a las 11:00 a.m. (hora de la Ciudad de México) a través de funticket.mx.

Por el momento, no se ha confirmado si habrá preventa para fans ni si se ofrecerán paquetes VIP, que suelen incluir beneficios como acceso anticipado al concierto.

Ed Sheeran (Getty Images)

Mientras tanto, el cantante invitó a sus seguidores a consultar su sitio web oficial para conocer más detalles del tour y futuras actualizaciones.