Carlos Rivera sale en defensa de Natalia Jiménez tras usar ambulancia para llegar a su cumpleaños

El cantante Carlos Rivera salió en defensa de su amigaNatalia Jiménez tras la polémica que surgió por el uso de una ambulancia para llegar a su fiesta de cumpleaños, situación que generó críticas en redes sociales.
Según lo explicado, la intérprete española tomó esta decisión por una razón médica, luego de ser diagnosticada con prediabetes, lo que llevó a Rivera a respaldarla públicamente y pedir comprensión.
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Carlos Rivera reacciona a la polémica de Natalia Jiménez por el uso de ambulancia
Carlos Rivera no dudó en salir en defensa de su amiga Natalia Jiménez. El cantante pidió comprensión al público y respaldó la explicación de la artista, asegurando que se trató de una situación de salud y no de un abuso.
“Cuando hay una razón, hay una razón lógica, después cuando ya había una explicación, pues bueno, ahí la gente sabrá qué hacer, pero obviamente había razones lógicas. Qué bueno que ella explicó lo que pasaba”, comentó ante la prensa.
“Yo al final, como digo, pues yo le invité, yo no sé en qué iba a llegar cada uno, pero pues bueno, igualmente a veces pasan estas cosas y de todo se aprende, ¿no? Ahí también para que todos aprendamos a que es lo que tenemos que hacer y que no”, expresó el cantante.
Fue en un video que compartió en sus redes sociales, donde Natalia Jiménez y su esposo, Arnold Hemkes, explicaron que ella padece un cuadro de prediabetes y, por eso, se necesitó una ambulancia para monitorear su estado de salud después de su presentación en el Vive Latino.
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Carlos Rivera se vuelve viral con cover de Taylor Swift
Carlos Rivera volvió a dar de qué hablar, pero esta vez por un momento mucho más ligero y divertido. El cantante se hizo tendencia luego de interpretar a su estilo una canción inspirada en Taylor Swift, específicamente el tema “The Fate of Ophelia”, lo que desató una ola de reacciones entre sus seguidores.
Todo surgió a partir de una versión creada con inteligencia artificial en estilo mariachi que comenzó a circular en redes sociales. Los fans no tardaron en etiquetar al cantante para que hiciera su propia interpretación, petición que el artista tomó con humor.
“Fue una cosa muy chistosa porque alguien la hizo en inteligencia artificial en mariachi y me empezaron a etiquetar que querían que yo la hiciera. Que mucha gente dice: ‘Bueno, grábala’, pero no es tan fácil. Entonces ya me dijeron sus fans que ellos pagan la demanda, así que a ver qué”, comentó entre risas.
Más allá del momento viral, Rivera continúa enfocado en su carrera y ya se prepara para su próximo concierto en la Monumental Plaza de Toros, programado para el 9 de mayo, donde promete un espectáculo especial con invitados.
En este contexto, el cantante adelantó que uno de los asistentes más especiales será Luciano, hijo de Leticia Calderón, quien ha demostrado ser un gran admirador de su música.
“Él, además, pues genuinamente le gusta mi música y se sabe mis canciones y todo, entonces pues me ha parecido muy bonito lo que pasó con él desde que me mandó el mensaje cuando nos conocimos y pues que ahora vuelvan a venir a ver el show”, compartió.