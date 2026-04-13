Carlos Rivera sale en defensa de Natalia Jiménez tras usar ambulancia para llegar a su cumpleaños

Carlos Rivera se vuelve viral con cover de Taylor Swift

Carlos Rivera volvió a dar de qué hablar, pero esta vez por un momento mucho más ligero y divertido. El cantante se hizo tendencia luego de interpretar a su estilo una canción inspirada en Taylor Swift, específicamente el tema “The Fate of Ophelia”, lo que desató una ola de reacciones entre sus seguidores.



Todo surgió a partir de una versión creada con inteligencia artificial en estilo mariachi que comenzó a circular en redes sociales. Los fans no tardaron en etiquetar al cantante para que hiciera su propia interpretación, petición que el artista tomó con humor.

“Fue una cosa muy chistosa porque alguien la hizo en inteligencia artificial en mariachi y me empezaron a etiquetar que querían que yo la hiciera. Que mucha gente dice: ‘Bueno, grábala’, pero no es tan fácil. Entonces ya me dijeron sus fans que ellos pagan la demanda, así que a ver qué”, comentó entre risas.

Carlos Rivera (Instagram)

Más allá del momento viral, Rivera continúa enfocado en su carrera y ya se prepara para su próximo concierto en la Monumental Plaza de Toros, programado para el 9 de mayo, donde promete un espectáculo especial con invitados.

En este contexto, el cantante adelantó que uno de los asistentes más especiales será Luciano, hijo de Leticia Calderón, quien ha demostrado ser un gran admirador de su música.

“Él, además, pues genuinamente le gusta mi música y se sabe mis canciones y todo, entonces pues me ha parecido muy bonito lo que pasó con él desde que me mandó el mensaje cuando nos conocimos y pues que ahora vuelvan a venir a ver el show”, compartió.