El caso Sean 'Diddy' Combs da un giro: apelación pone en duda la sentencia de más de 4 años

Defensa de Sean 'Diddy' Combs cuestiona uso de pruebas ligadas a cargos por los que fue absuelto

La audiencia, celebrada en Manhattan, reabre uno de los casos más mediáticos en la industria musical estadounidense reciente, tras un juicio que expuso detalles íntimos y controvertidos sobre la vida privada del también conocido como Puff Daddy.

Durante la comparecencia, la abogada Alexandra Shapiro argumentó ante un panel de tres jueces que la condena de cuatro años y dos meses resulta “excesiva e injustificada”, al haberse basado en elementos que, según sostuvo, no debieron ser considerados.

Sean 'Diddy' Combs (AFP)

En particular, la defensa señaló que el juez de distrito Arun Subramanian tomó en cuenta testimonios y evidencias vinculadas a acusaciones más graves, como tráfico sexual y crimen organizado, de las cuales el artista fue absuelto por un jurado en 2025.

“Las pruebas utilizadas para determinar la sentencia estaban relacionadas con conductas de las que el señor Combs no fue declarado culpable”, insistió la abogada ante la corte.

