El equipo legal del rapero y empresario Sean "Diddy" Combs solicitó este jueves a un tribunal federal de apelaciones en Nueva York la revocación de la sentencia de más de cuatro años de prisión que cumple por delitos relacionados con el transporte de personas con fines de prostitución.
El caso Sean 'Diddy' Combs da un giro: apelación pone en duda la sentencia de más de 4 años
Defensa de Sean 'Diddy' Combs cuestiona uso de pruebas ligadas a cargos por los que fue absuelto
La audiencia, celebrada en Manhattan, reabre uno de los casos más mediáticos en la industria musical estadounidense reciente, tras un juicio que expuso detalles íntimos y controvertidos sobre la vida privada del también conocido como Puff Daddy.
Durante la comparecencia, la abogada Alexandra Shapiro argumentó ante un panel de tres jueces que la condena de cuatro años y dos meses resulta “excesiva e injustificada”, al haberse basado en elementos que, según sostuvo, no debieron ser considerados.
En particular, la defensa señaló que el juez de distrito Arun Subramanian tomó en cuenta testimonios y evidencias vinculadas a acusaciones más graves, como tráfico sexual y crimen organizado, de las cuales el artista fue absuelto por un jurado en 2025.
“Las pruebas utilizadas para determinar la sentencia estaban relacionadas con conductas de las que el señor Combs no fue declarado culpable”, insistió la abogada ante la corte.
Fiscalía defiende la sentencia y vincula pruebas con los delitos comprobados
Por su parte, la fiscal Christy Slavik rechazó los argumentos de la defensa y sostuvo que los elementos cuestionados sí guardan relación directa con los delitos por los que Combs fue condenado.
Entre ellos, mencionó un episodio en el que el productor musical habría mostrado a su entonces pareja, Casandra Ventura, videos de encuentros sexuales previos como forma de presión para que continuara participando en estos eventos.
Según la fiscalía, este tipo de conductas formaban parte del mismo patrón que permitió comprobar el delito de transporte de personas con fines de prostitución.
Actualmente, Sean 'Diddy' Combs, de 56 años, se encuentra recluido en la prisión federal de baja seguridad de Fort Dix, en Nueva Jersey. Su liberación está prevista para la primavera de 2028, aunque el proceso de apelación podría modificar ese escenario.