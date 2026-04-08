A un año de la partida de Memo del Bosque, el recuerdo sigue más vivo que nunca. Su esposa, Vica Andrade, compartió un mensaje que rápidamente conmovió a seguidores y figuras del espectáculo, dejando ver que el duelo sigue siendo parte de su día a día.
Vica Andrade recuerda a Memo del Bosque a un año de su muerte: “Hoy duele más que ayer”
Vica Andrade recuerda a Memo del Bosque a un año de su muerte
A través de redes sociales, Vica Andrade recordó al productor con palabras que reflejan la profundidad de su pérdida: "Un año de extrañarte cada día y de tratar de entender tu ausencia. Recordarte hoy duele más que ayer", escribió.
La conductora acompañó su publicación con imágenes de su esposo, dejando claro que, aunque el tiempo ha pasado, el dolor sigue presente. Incluso confesó que hay sentimientos que todavía no logra expresar.
La muerte de Memo del Bosque, ocurrida en abril de 2025 tras una larga batalla contra el cáncer, marcó profundamente a su familia y al entretenimiento en México.
Desde entonces, Vica Andrade ha compartido distintos mensajes en fechas significativas, recordando no solo al productor, sino también el amor y la vida que construyeron juntos.
Vica Andrade revela que Memo del Bosque sabía que su muerte estaba cerca
Durante una visita a Televisa a principios de febrero, Vica Andrade abrió uno de los capítulos más duros de su vida al contar que, tras años de lucha contra el cáncer, su esposo recibió un diagnóstico devastador: apenas tres meses de vida.
“Fueron ocho años de proceso de cáncer, muchos momentos donde parecía que ya no se levantaba, parecería que te preparan, pero en realidad, cuando nos dieron el diagnóstico de tres meses de vida, el año antepasado, más o menos en octubre, no lo aceptábamos”, confesó dejando ver lo complejo que fue enfrentar una realidad que ya se intuía, pero que nadie estaba listo para asumir.
Durante ese tiempo, el productor mantuvo una actitud fuerte y resiliente, consciente de la gravedad de su estado.
Para Vica Andrade, esa etapa estuvo marcada por una mezcla de esperanza, negación y amor, mientras intentaban sostener la vida cotidiana pese a la certeza de que el final se acercaba.