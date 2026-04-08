Vica Andrade recuerda a Memo del Bosque a un año de su muerte: “Hoy duele más que ayer”

Vica Andrade recuerda a Memo del Bosque a un año de su muerte

A través de redes sociales, Vica Andrade recordó al productor con palabras que reflejan la profundidad de su pérdida: "Un año de extrañarte cada día y de tratar de entender tu ausencia. Recordarte hoy duele más que ayer", escribió.

La conductora acompañó su publicación con imágenes de su esposo, dejando claro que, aunque el tiempo ha pasado, el dolor sigue presente. Incluso confesó que hay sentimientos que todavía no logra expresar.

La muerte de Memo del Bosque, ocurrida en abril de 2025 tras una larga batalla contra el cáncer, marcó profundamente a su familia y al entretenimiento en México.

Desde entonces, Vica Andrade ha compartido distintos mensajes en fechas significativas, recordando no solo al productor, sino también el amor y la vida que construyeron juntos.