Le vuelven a pedir matrimonio: Karla Díaz se va casar por la Iglesia con Dani Dayz

Karla Díaz se va a casar por la Iglesia con Dani Dayz

Karla Díaz también compartió que la nueva propuesta fue cuidadosamente organizada por su esposo Dani Dayz. Todo comenzó como una cita común al cine, pero durante la función se proyectaron videos con momentos importantes de su relación, convirtiendo la velada en una inesperada propuesta de matrimonio religioso.

Dani Dayz y Karla Díaz (Instagram)

"Hay historias de amor que no estaban en el plan, pero terminan siendo el plan completo", se escucha al inicio del video. En otro de los mensajes, Dani expresó: “No se trata de encontrar a alguien perfecto, sino a alguien con quien quieras bailar toda la vida”, lo que hizo aún más emotivo el momento.

Con ayuda de amigos cercanos, el cantante logró capturar la reacción de su esposa. Al final, sacó un anillo de la solapa de su saco, se arrodilló y le pidió matrimonio. Karla describió la experiencia como un momento “mágico y muy especial”, ya que no se lo esperaba.

En el video, publicado en su canal de YouTube, Dani también recordó que en 2020 no pudieron celebrar como deseaban, además de que fue una etapa difícil para la familia, pues coincidió con el fallecimiento del papá de Karla.

"Karlita y yo decidimos casarnos por el civil porque era una época en donde solo podíamos invitar a un máximo de 70 personas, mi suegro estaba enfermo de cáncer y era un gran anhelo tenerlo en la boda, lamentablemente no se logró", comentó el músico.

Hasta el momento, la pareja no ha revelado la fecha de su enlace religioso, aunque no descartan que se lleve a cabo en el marco de su aniversario de bodas.