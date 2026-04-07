Le vuelven a pedir matrimonio: Karla Díaz se va casar por la Iglesia con Dani Dayz

Karla Díaz sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales al anunciar que se comprometió por segunda vez con su esposo, el cantautor y empresario Dani Dayz, a cinco años de su boda civil (2020). La pareja, que recientemente enfrentó rumores de una supuesta crisis y posible separación, ahora se prepara para celebrar su boda por la Iglesia.
La conductora explicó que en aquel momento solo pudieron realizar una boda por el civil debido a la pandemia de Covid-19, ya que las restricciones limitaban el número de invitados. Por ello, ahora planean celebrar su unión en una ceremonia religiosa más grande.
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Karla Díaz se va a casar por la Iglesia con Dani Dayz
Karla Díaz también compartió que la nueva propuesta fue cuidadosamente organizada por su esposo Dani Dayz. Todo comenzó como una cita común al cine, pero durante la función se proyectaron videos con momentos importantes de su relación, convirtiendo la velada en una inesperada propuesta de matrimonio religioso.
"Hay historias de amor que no estaban en el plan, pero terminan siendo el plan completo", se escucha al inicio del video. En otro de los mensajes, Dani expresó: “No se trata de encontrar a alguien perfecto, sino a alguien con quien quieras bailar toda la vida”, lo que hizo aún más emotivo el momento.
Con ayuda de amigos cercanos, el cantante logró capturar la reacción de su esposa. Al final, sacó un anillo de la solapa de su saco, se arrodilló y le pidió matrimonio. Karla describió la experiencia como un momento “mágico y muy especial”, ya que no se lo esperaba.
En el video, publicado en su canal de YouTube, Dani también recordó que en 2020 no pudieron celebrar como deseaban, además de que fue una etapa difícil para la familia, pues coincidió con el fallecimiento del papá de Karla.
"Karlita y yo decidimos casarnos por el civil porque era una época en donde solo podíamos invitar a un máximo de 70 personas, mi suegro estaba enfermo de cáncer y era un gran anhelo tenerlo en la boda, lamentablemente no se logró", comentó el músico.
Hasta el momento, la pareja no ha revelado la fecha de su enlace religioso, aunque no descartan que se lleve a cabo en el marco de su aniversario de bodas.
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Karla Díaz y Dani Dayz enfrentan rumores de crisis en su matrimonio
La noticia de su boda religiosa llega semanas después de que Karla Díaz y Dani Dayzenfrentaran una ola de rumores que aseguraban que atravesaban una crisis en su relación e incluso una posible separación.
La exintegrante de JNS, también conocida por su faceta como conductora de Pinky Promise, apareció junto a su esposo en un video para hablar abiertamente sobre el momento que viven como pareja, especialmente en medio de su deseo de convertirse en papás.
A través de ese mensaje, ambos enfrentaron directamente las versiones que circulaban en redes, dejando claro que su situación es muy distinta a lo que se ha dicho.
“Oigan, sabemos que andan por ahí algunos chismes de que nos estamos divorciando y no sé qué tantas cosas, pero queremos decirles nosotros de viva voz que eso es completamente falso. Nosotros estamos más enamorados, más felices que nunca y ni siquiera pensábamos que era necesario hacer esto, pero no, no queremos que caigan en chismes”, expresó la cantante.
“Estamos muy felices construyendo nuestra familia, a nuestros tiempos, a nuestro ritmo. Ustedes quédense tranquilos, no tengan prisa. No está pasando nada”, agregaron.
En ese mismo video, Karla y Daniel también hablaron sobre el proceso que viven en torno a la construcción de su familia, un aspecto importante en su historia reciente y que, según explicaron, atraviesan con calma y paciencia.