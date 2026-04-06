Natalia Jiménez revela por qué usó ambulancia para llegar a la fiesta de Carlos Rivera

Natalia Jiménez tomó precauciones médicas tras complicaciones de salud

Arnold Hemkes, el esposo de Natalia Jiménez , también mencionó que el estado de salud de su esposa se ha complicado debido a las largas jornadas de trabajo a las que se ha sometido en los últimos meses."Estas complicaciones no vienen solo por la prediabetes, sino a la dura jornada de trabajo a la que ella está expuesta, las giras, pues por el momento no hay en todos lados cosas sanas qué comer y todo esto complica un poquito su estado de salud", aseguró.

Natalia Jiménez (Getty Images)

Fue por esa razón que el equipo de Natalia Jiménez decidió tomar precauciones para evitar que su salud se complicara y luego de su presentación en el Vive Latino 2026, el pasado 14 de marzo, contrataron un servicio de transporte médico privado.

Durante el traslado, la cantante fue monitoreada para vigilar sus signos vitales, esto permitiría a los médicos determinar si, luego de su presentación, estaba en condiciones de viajar a Tlaxcala.

"Es por eso que nosotros su equipo decidimos cuidarla al no estar sintiéndose bien, temíamos que cayera en un cuadro de deshidratación o de otra cosa, entonces el traslado que iba a ser muy fácil al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México decidimos hacerlo al sur de la ciudad y desde ahí, si ella no se sentía bien, pues tomar la decisión de no ir o si su estado de salud era óptimo, pudiéramos viajar a Puebla, por lo tanto tomamos la opción de rentar un servicio de transporte médico privado para que ella fuera supervisada", explicó.

Arnold Hemkes explicó que el video fue editado y que se quitaron algunos momentos, como la llegada al hospital y la revisión médica de la cantante. Finalmente, los médicos determinaron que Natalia Jiménez se encontraba en buenas condiciones, por lo que pudieron continuar con sus planes.

Después de someterse a las revisiones médicas, la cantante recibió el visto bueno de sus doctores y viajó a Huamantla, Tlaxcala, para acompañar a Carlos Rivera durante la celebración de su cumpleaños 40. Con esta aclaración, la intérprete busca poner fin a la controversia que generó críticas en su contra y dejar en claro que su prioridad en ese momento fue atender su estado de salud.