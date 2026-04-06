Natalia Jiménez revela por qué usó ambulancia para llegar a la fiesta de Carlos Rivera

Hace unos días, la cantante Natalia Jiménezprotagonizó una intensa controversia luego de que se diera a conocer que utilizó una ambulancia en la Ciudad de México para trasladarse a la fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera tras su presentación en el Vive Latino, realizado a mediados de marzo en la Ciudad de México.
Las imágenes en las que aparece la artista española sonriendo dentro del vehículo con la sirena encendida desataron un debate en redes sociales: usuarios cuestionaron el uso indebido de unidades de emergencia y la responsabilidad social de las figuras públicas.
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Natalia Jiménez aclara el uso de ambulancia para llegar a la fiesta de Carlos Rivera
Semanas después de lo ocurrido, Natalia Jiménez se pronunció para aclarar la situación. De acuerdo con su versión, el traslado en ambulancia no fue un privilegio ni una estrategia para evitar el tráfico de la ciudad, sino una necesidad médica. Según explicaron, la cantante no se encontraba bien de salud tras su presentación en el Vive Latino, por lo que requirió atención y un traslado correcto, motivo por el cual se tomó la decisión de usarla.
En un video que compartió en sus redes sociales, la cantante y su esposo, Arnold Hemkes, explicaron que ella padece un cuadro de prediabetes desde hace algún tiempo y, por ello, se necesitó una ambulancia para monitorear su estado de salud después de su presentación en el Vive Latino y posteriormente sería trasladada a un centro médico al sur de la ciudad para que la revisaran.
Según explicaron, todo dependía del diagnóstico de los médicos, si confirmaban que se encontraba bien, podría continuar su viaje a Tlaxcala para asistir al cumpleaños de Carlos Rivera tendría que quedarse en el hospital.
@nataliajimenezoficial Les compartimos un importante mensaje. 🚨 Gracias a todos por sus mensajes cariñosos y palabras de aliento. Y apoyo incondicional. 🫶🏼✨ Les deseamos una felices vacaciones en familia y recuerden que la salud es lo más valioso que tenemos, cuídense mucho‼️ ❤️ Atentamente:
#LosJimenkes @Arnold Hemkes @muma_mex @Natalia Jimenez FC Mundial @NathArmy México
♬ sonido original - Natalia Jiménez
"Esa tarde que tenía el compromiso de ir al Vive Latino para hacer un dueto y una promoción con su amigo Chetes, ella no se estaba sintiendo bien. El plan original era salir del Vive Latino y tomar una helicóptero para ir a Puebla desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, queda muy cerca del venue donde se hace el Vive Latino, queda a solo unos minutos", dijo Hemkes al inicio del video
Sin embargo, los planes cambiaron porque Natalia no se sentía bien: "Desafortunadamente no se estaba sintiendo bien desde la tarde y su equipo, yo junto con el equipo, tomamos la decisión", agregó Hemkes.
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Natalia Jiménez tomó precauciones médicas tras complicaciones de salud
Arnold Hemkes, el esposo de Natalia Jiménez , también mencionó que el estado de salud de su esposa se ha complicado debido a las largas jornadas de trabajo a las que se ha sometido en los últimos meses."Estas complicaciones no vienen solo por la prediabetes, sino a la dura jornada de trabajo a la que ella está expuesta, las giras, pues por el momento no hay en todos lados cosas sanas qué comer y todo esto complica un poquito su estado de salud", aseguró.
Fue por esa razón que el equipo de Natalia Jiménez decidió tomar precauciones para evitar que su salud se complicara y luego de su presentación en el Vive Latino 2026, el pasado 14 de marzo, contrataron un servicio de transporte médico privado.
Durante el traslado, la cantante fue monitoreada para vigilar sus signos vitales, esto permitiría a los médicos determinar si, luego de su presentación, estaba en condiciones de viajar a Tlaxcala.
"Es por eso que nosotros su equipo decidimos cuidarla al no estar sintiéndose bien, temíamos que cayera en un cuadro de deshidratación o de otra cosa, entonces el traslado que iba a ser muy fácil al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México decidimos hacerlo al sur de la ciudad y desde ahí, si ella no se sentía bien, pues tomar la decisión de no ir o si su estado de salud era óptimo, pudiéramos viajar a Puebla, por lo tanto tomamos la opción de rentar un servicio de transporte médico privado para que ella fuera supervisada", explicó.
Arnold Hemkes explicó que el video fue editado y que se quitaron algunos momentos, como la llegada al hospital y la revisión médica de la cantante. Finalmente, los médicos determinaron que Natalia Jiménez se encontraba en buenas condiciones, por lo que pudieron continuar con sus planes.
Después de someterse a las revisiones médicas, la cantante recibió el visto bueno de sus doctores y viajó a Huamantla, Tlaxcala, para acompañar a Carlos Rivera durante la celebración de su cumpleaños 40. Con esta aclaración, la intérprete busca poner fin a la controversia que generó críticas en su contra y dejar en claro que su prioridad en ese momento fue atender su estado de salud.