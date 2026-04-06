Nada de fiesta extrema, así será la despedida de soltero de Travis Kelce

La despedida de soltero de Travis Kelce está cada vez más cerca. De acuerdo con una fuente, el prometido de Taylor Swift planea un viaje “relajante” a finales de mayo junto a su círculo más cercano en las Bahamas.
El plan contempla unos días alejados de la atención pública, con actividades centradas en el descanso y la convivencia. Entre los asistentes estarían su hermano, Jason Kelce, así como algunos amigos cercanos, incluidos sus compañeros en los Kansas City Chiefs Patrick Mahomes y Robert Tonyan Jr., además de George Kittle, jugador de los San Francisco 49ers.
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Así será la despedida de soltero de Travis Kelce
De acuerdo con una fuente de Page Six, el itinerario para celebrar la despedida de soltero de Travis Kelce gira en torno al golf, una de las actividades favoritas entre su grupo de familiares y amigos. La idea es pasar los días jugando en campos de la zona y, por las noches, reunirse para cenas privadas en una villa que planean alquilar durante su estancia.
Con este plan, el ala cerrada de Kansas City Chiefs apuesta por una despedida de soltero discreta y relajada antes de su boda con Taylor Swift, programada para el 13 de junio de 2026. La idea es priorizar el tiempo con amigos y familia en un entorno paradisíaco: “Será algo relajado”, dijo una fuente. “Solo unos chicos pasándola bien”, aseguró la fuente.
La pareja ya ha disfrutado anteriormente de un viaje a las Bahamas. En marzo de 2024 visitaron Harbour Island, donde se alojaron en la finca Rosalita House, cuyo costo ronda los 15 mil dólares por noche, y aprovecharon para pasar tiempo a solas.
Tras ese viaje, Kelce habló sobre el destino en una entrevista con Entertainment Tonight: “¿Sabes qué? Es un lugar precioso, ¿verdad? Allí lo encuentras todo. Todo el amor del mundo”, declaró.
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Taylor Swift planea escapadas privadas con sus amigas antes de su boda
Por otra parte, una fuente reveló a Us Weekly que Taylor Swiftpodría estar organizando dos viajes distintos con sus amigas, con el objetivo de reunir a su círculo más cercano antes de la boda con Travis Kelce. Entre los posibles destinos se mencionan Nueva York, Nashville y las Bahamas.
“Podría haber varias escapadas, y todas serán extremadamente privadas, solo con Taylor y sus amigas más cercanas”, señaló la fuente.
Otra persona cercana confirmó que amigas como Selena Gomez, Gigi Hadid, las hermanas Haim, Este, Danielle y Alana, su futura cuñada Kylie Kelce, Brittany Mahomes y su amiga de la infancia Abigail Anderson ya están organizando algo especial para ella antes de su gran día.
Sin embargo, la propia Swift ha reconocido que reunir a todas no será sencillo debido a sus agendas. “Todas estamos dispersos por el mundo”, comentó en octubre de 2025 durante una entrevista con Emma Bunton en Heart Radio. “Uno pensaría que yo habría sido el tipo de persona que se habría obsesionado con la idea de una boda toda su vida, pero en realidad nunca pensé en lo que haría o lo que querría hasta que conocí a la persona indicada, así que ni siquiera lo he pensado”.
La cantante también destacó que su grupo de amigas es “muy divertido”, aunque reconoció que todas tienen agendas muy ocupadas.
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El calendario de los Chiefs da pistas sobre la boda de Travis Kelce y Taylor Swift
El calendario de pretemporada de los Kansas City Chiefs parece confirmar la fecha en la queTravis Kelce y Taylor Swift planean casarse. El minicampeonato obligatorio del equipo se llevará a cabo del 9 al 11 de junio, lo que coincide con los reportes que señalan el 13 de junio como el día elegido para la boda en Rhode Island.
Esta será la última actividad del equipo antes del inicio del campamento de entrenamiento a finales de julio. Mientras tanto, la pareja continúa con los preparativos, los cuales, según una fuente de Us Weekly, están llevando de forma conjunta y sin presiones: “Ambos participan y toman decisiones juntos… se han centrado en disfrutar realmente del proceso en lugar de dejarse atrapar por la presión”.
De acuerdo con otra fuente, la celebración podría dividirse entre la mansión de Swift en Rhode Island y el resort Ocean House, un exclusivo complejo cercano. “La lista de invitados aumentó, así que la ceremonia y las reuniones privadas relacionadas con la boda se repartirán entre los lugares… Taylor siempre tiene un plan B y C para cada escenario”, explicó el informante, quien además señaló que se espera la asistencia de alrededor de 150 invitados.
En paralelo, Kelce confirmó en marzo que regresará para su decimocuarta temporada en la NFL, decisión que, según él mismo, está influida por su relación con Swift. “Compartimos el mismo amor por lo que hacemos”, dijo en The Pat McAfee Show de ESPN. “Es increíble verla seguir presentándose… encontrar nuevas melodías y mantener esa alegría por lo que hace”.
El jugador añadió que esa actitud ha sido una fuente de motivación personal: “Por supuesto que eso es motivador… Estoy atravesando una etapa en la que trato de averiguar exactamente qué me depara el futuro… pero algo así me impulsa a decir: ‘¿Sabes qué? Yo tampoco he terminado’”.