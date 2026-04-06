Nada de fiesta extrema, así será la despedida de soltero de Travis Kelce

Así será la despedida de soltero de Travis Kelce

De acuerdo con una fuente de Page Six, el itinerario para celebrar la despedida de soltero de Travis Kelce gira en torno al golf, una de las actividades favoritas entre su grupo de familiares y amigos. La idea es pasar los días jugando en campos de la zona y, por las noches, reunirse para cenas privadas en una villa que planean alquilar durante su estancia.

Travis Kelce (Getty Images)

Con este plan, el ala cerrada de Kansas City Chiefs apuesta por una despedida de soltero discreta y relajada antes de su boda con Taylor Swift, programada para el 13 de junio de 2026. La idea es priorizar el tiempo con amigos y familia en un entorno paradisíaco: “Será algo relajado”, dijo una fuente. “Solo unos chicos pasándola bien”, aseguró la fuente.

La pareja ya ha disfrutado anteriormente de un viaje a las Bahamas. En marzo de 2024 visitaron Harbour Island, donde se alojaron en la finca Rosalita House, cuyo costo ronda los 15 mil dólares por noche, y aprovecharon para pasar tiempo a solas.

Jason Kelce y Travis Kelce (Getty Images)

Tras ese viaje, Kelce habló sobre el destino en una entrevista con Entertainment Tonight: “¿Sabes qué? Es un lugar precioso, ¿verdad? Allí lo encuentras todo. Todo el amor del mundo”, declaró.