Después de ocho años de ausencia, The xx volvió a los escenarios y lo hizo de la forma más especial posible: arrancando su nueva etapa en la Ciudad de México, con tres conciertos completamente agotados en el Pepsi Center. El regreso no solo emocionó a sus fans, también confirmó algo que la banda tenía claro desde el inicio: México era el lugar ideal para reencontrarse como grupo.
Así fue el esperado regreso de The xx a la CDMX tras ocho años de ausencia
Así fue el esperado regreso de The xx a la CDMX tras ocho años de ausencia
La banda británica eligió la CDMX como punto de partida de su gira 2026, con presentaciones los días 3, 4 y 5 de abril, todas con entradas agotadas.
El reencuentro no fue casual. Tras años dedicados a proyectos individuales, Romy, Oliver Sim y Jamie xx decidieron volver a tocar juntos, apostando por un venue íntimo que permitió una conexión más cercana con el público.
La respuesta fue inmediata: fans entregados, un recinto lleno y una atmósfera que dejó claro que la espera valió la pena.
El concierto arrancó con Crystalised, desatando la euforia desde los primeros acordes. A lo largo del show, la banda demostró que su química sigue intacta, como si el tiempo no hubiera pasado desde su última presentación en 2018.
El setlist combinó sus clásicos con momentos inesperados, como Islands, Angels, Fiction y VCR, aunque también incluyendo canciones de sus proyectos en solitario, permitiendo que cada uno por separado tomaran el protagonismo por unos instantes.
Jamie xx convirtió el concierto por un momento en una auténtica pista de baile con temas como Loud Places, Wanna y Treat Each Other Right. Por su parte, Oliver Sim se adueñó del escenario con GMT, mientras Romy Madley Croft brilló con Enjoy Your Life.
México marcó el regreso de The xx
La parte final, con temas como Intro, Seasons Run, Night Time, Sunset e Infinity, apostó por una atmósfera elegante y profundamente emotiva. Sin más producción que el juego de luces y un discurso muy sobrio, todo se sostuvo en la música.
La última de las tres fechas no solo puso fin a su paso por la Ciudad de México, también marcó el regreso global de The xx.
Fue una noche que difícilmente se borrará de la memoria de quienes estuvieron ahí, porque México no fue una parada más en la agenda, sino el punto de arranque de una nueva etapa para la banda.
Con nuevos planes en puerta y el impulso de este reencuentro, The xx deja claro que su historia está lejos de terminar. Y si algo quedó demostrado en la CDMX, es que siguen teniendo un lugar sólido, y muy emocional, en la escena musical global.