Así fue el esperado regreso de The xx a la CDMX tras ocho años de ausencia

La banda británica eligió la CDMX como punto de partida de su gira 2026, con presentaciones los días 3, 4 y 5 de abril, todas con entradas agotadas.

El reencuentro no fue casual. Tras años dedicados a proyectos individuales, Romy, Oliver Sim y Jamie xx decidieron volver a tocar juntos, apostando por un venue íntimo que permitió una conexión más cercana con el público.

La respuesta fue inmediata: fans entregados, un recinto lleno y una atmósfera que dejó claro que la espera valió la pena.

The xx regresó a la CDMX tras ocho años de ausencia. (Laura Villegas)

El concierto arrancó con Crystalised, desatando la euforia desde los primeros acordes. A lo largo del show, la banda demostró que su química sigue intacta, como si el tiempo no hubiera pasado desde su última presentación en 2018.

El setlist combinó sus clásicos con momentos inesperados, como Islands, Angels, Fiction y VCR, aunque también incluyendo canciones de sus proyectos en solitario, permitiendo que cada uno por separado tomaran el protagonismo por unos instantes.

Jamie xx convirtió el concierto por un momento en una auténtica pista de baile con temas como Loud Places, Wanna y Treat Each Other Right. Por su parte, Oliver Sim se adueñó del escenario con GMT, mientras Romy Madley Croft brilló con Enjoy Your Life.